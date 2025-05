Socialistas democráticos

Comenta Compartir

Somos partidarios de una renovación democrática, y para aclarar lo que para mí es democracia no solo me referiré al orden social –en el que ... debe prevalecer no solo los intereses de la mayoría– sino que debemos potenciar que todo lo que ha sido creado colectivamente sea propiedad colectiva. En la época actual creo que la respuesta está en la cuestión de la propiedad. ¿Qué pertenece a quién y por qué? Considero que la propiedad se fundamenta en el trabajo y no en la especulación y los tejemanejes financieros. Para mí, la cuestión de la propiedad social debería estar vinculada a la cuestión ecológica. Y estoy convencido de que si un orden social, cuyo impulso es aumentar beneficios, domina la toma de las decisiones, el medioambiente saldrá perjudicado al no proteger a las personas y al propio medioambiente. Recuerdo que el sistema social ha sido ordenado a lo largo de la historia en varias categorías: orden económico, orden político, moral y luego el ético. Y siempre, cuando el orden inferior de la economía dominaba al orden superior de la política, se producía un desvío hacia la tiranía o la barbarie. Por eso, basado en este argumento filosófico, concluyo que hoy vivimos en una dictadura de los mercados financieros. Es momento, en las izquierdas, de cerrar filas, pues más que nunca se nos necesita y por eso estamos obligados a recorrer el camino correcto.

En estos últimos tiempos hemos aprendido a trabajar en coalición, porque estamos convencidos que la cuestión es conseguir algo bueno para los ciudadanos y por eso si se obtienen éxitos es por tener las ideas adecuadas y estar convencidos de ellas.

