Socialismo no es sanchismo

Predecía el politólogo norteamericano Francis Fukuyama en su libro 'El fin de la historia y el último hombre', que con nuestro actual modelo político y económico de libre mercado, la sociedad ha llegado al fin de las ideologías. A lo largo de la historia, la ... humanidad ha luchado permanentemente por imponer su ideología y su modelo de sociedad, llevando esa lucha incluso a cruentas guerras, muchas de ellas entre hermanos, pero a día de hoy la ideología ha llegado a su fin, y con ella la historia de las ideas políticas. También el reconocido estratega político y conocido como creador de presidentes Antonio Sola viene sosteniendo en distintos foros desde hace más de una década que «vivimos hoy la muerte de las ideologías y la primacía de los liderazgos». Ni al uno ni al otro les falta razón. En estos tiempos donde la información que recibimos ya no se contrasta, el marketing político ha superado a la eficacia en la gestión, donde nadie alienta el espíritu crítico, la discrepancia se castiga, y donde el conformismo se ha apoderado de una sociedad anestesiada, es lógico pensar que no nos mueve la ideología ni las ideas, sino los sentimientos, el fanatismo y en interés, dejando de lado a la razón. Es decir la ideología ha dejado paso a los liderazgos, y eso tiene sus riesgos.

Nos encontramos pues ante un tránsito histórico donde la sociedad nos podemos equivocar, mezclando ideología con liderazgo. Confundimos a nuestro pensamiento, y defendemos una cosa o la contraria dependiendo de quién lo haya dicho, posicionando nuestro argumento en función del interés y no de convencimiento.

No hace muchos días leía atónito como un reconocido socialista escribía en redes sociales en una discusión que mantenía con una señora algo así como «estoy harto de trabajar y pagar impuestos, y que después eso sirva para que viváis vagas como tú, que solo hacéis que chupar del bote». Frase que nunca se podría atribuir a un socialista que de verdad lo sea. Esta persona se llamará socialista, pero no piensa ni actúa como tal, aunque después los defienda y los vote.

Contemplamos atónitos como personajes que nos intentan aleccionar sobre cómo se defiende «a los pobres», lo hacen desde mansiones de lujo, con vacaciones y caprichos de ensueño, y una vida completa de materialismo inalcanzable para esos millones de «pobres» a los que dicen defender. Ejemplos como los Barden, Almodóvar, El gran Wyoming o el propio Iglesias desde Galapagar son ejemplos de que la ideología nada tiene que ver con la realidad que después cada uno de ellos vive.

La exministra socialista Carmen Calvo, socialista de ideología, defensora de la sanidad pública, en cuanto contrajo el covid acudió a la sanidad privada, de la que forma parte porque puede. O la actriz autodenominada comunista Penélope Cruz, que pudiendo dar a luz en un hospital público de Madrid, lo hizo en una clínica privada, llegando incluso a cerrar una planta entera para ella sola para no ser molestada. Muy de izquierdas todo, sí.

Pues así es como hoy vivimos la política, alejados del sentido común y anclados en el bombardeo mediático de quienes dirigen nuestro destino, en la dicotomía permanente entre lo que digo y lo que hago. Sánchez tampoco ejerce el socialismo, no gestiona bajo los parámetros del ideario socialista. Sánchez se ha convertido en un producto de marketing personalista que utiliza las siglas de su partido porque el sistema electoral así le obliga. Pero Sánchez no cree en el socialismo, no lo ejerce, no lo vive, ni lo practica. Sánchez utiliza al PSOE para convertirlo al sanchismo, y así convertirse él en el líder que el sanchismo y su política líquida necesitan.

Los militantes socialistas hoy se han convertido en su mayoría en alienados con el poder del líder, sirva como ejemplo Guillermo Fernández Vara, quién dijo que si su partido pactaba con nacionalistas y con filoetarras él se iría porque eso no iba a pasar, y no solamente ha pasado y él no se ha ido, sino que se ha convertido con su silencio cómplice y con el voto de sus diputados extremeños en impulsor el sanchismo, en su mejor aliado, frente a su ideario socialista, si es que alguna vez lo tuvo. Y es que ya saben, Vara lo sabe, «el que discrepa no sale en la foto».

Socialistas clásicos como Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Rodríguez Ibarra o Felipe González se sienten huérfanos de socialismo, y no reconocen al PSOE de Sánchez. Otros más jóvenes pero igualmente puristas como Edu Madina, Susana Díaz o Nicolás Redondo han sido relegados al ostracismo dentro del PSOE por defender el socialismo. Y otros en activo como García Page o Lambán son cuestionados y censurados en su partido por el mero hecho de defender sus principios frente a los intereses del líder Sánchez.

Decía Pablo Iglesias, fundador del PSOE que «el Partido Socialista es la entera emancipación de la clase trabajadora: es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión en una sola de trabajadores libres e iguales, honrados e inteligentes». Esa frase hoy ha quedado en mera ilusión, su profunda reflexión e intención al pronunciarla ha desaparecido, porque no solo no se han abolido las clases sociales sino que se intentan enfrentar, los trabajadores no somos libres e iguales toda vez que trabajar no garantiza el futuro y entre territorios existen diferencias notables aún dentro del mismo país, lo de la honradez lo dejo para su reflexión después de la sentencia de los ERE sin olvidar aquel pasado de los Malesa, Filesa y demás fechorías, y la inteligencia no es cuestión de ideologías ni de clases sino de personas que cultivando su intelecto lo ponen al servicio del interés general y no solo del particular.

Socialismo no es sanchismo, ni fue socialismo fue el zapaterismo, origen de todo esto. Algo se pareció en el periodo del felipismo, donde la socialdemocracia adquirió un fuerte protagonismo por toda Europa, pero donde la avaricia se antepuso a la ideología. Dentro de sus distintas vertientes el socialismo tiene aristas, pero tiene un núcleo central y un nudo gordiano que nunca nadie antes había traspasado como lo hace hoy Sánchez. Pilares básicos que sostienen nuestro Estado de Derecho y nuestra convivencia siempre fueron respetados, nunca fueron cuestionados por socialismo moderno que lo era a finales del siglo XX, y que a principios del XXI ha retrocedido décadas, y eso los verdaderos socialistas, que los hay, lo saben y sienten vergüenza no del socialismo, sino del sanchismo.