Socialismo

El 2 de mayo de hace 141 años, Pablo Iglesias fundó el PSOE. Un período histórico de la conquista de derechos y libertades para los ... españoles. Sentimos el orgullo de seguir trabajando, en pleno siglo XXI, por nuestro país y por los españoles. Y como decía nuestro fundador, no solo expresamos nuestras ideas, con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes y resolver los problemas de los compatriotas. No debemos olvidar el legado conseguido: Ley de pensiones no contributivas, Ley General de Sanidad Pública, Plan de Servicios Sociales, Ley contra la violencia de género, Ley del matrimonio igualitario, Ley de Dependencia... Después de sufrir avatares –pandemia, guerra, crisis...– la realidad nos exige fortaleza y entereza hacia una nueva normalidad, convencidos de que no vamos a dejar a nadie atrás ni a olvidar a los que nos han dejado. Quiero recordar a las 25 personas que fundaron el Partido Socialista; los del inicio: 16 tipógrafos, 4 médicos, un doctor en Ciencias, dos joyeros, un marmolista y un zapatero. Consolidado nuestro primer gobierno socialista se desarrollaron unas políticas orientadas a asentar y profundizar la democracia, impulsando reformas (profesionalización de las Fuerzas Armadas, el Estado de las Autonomías, reforma educativa, medidas de saneamiento económico e impulso a una legislación modernizadora en temas como la despenalización del aborto y la igualdad de la mujer...) que permitieron crear un clima de confianza ciudadana. Labor continuada y ampliada en la época de Zapatero y, en nuestro complicado presente, con la gestión del gobierno de Pedro Sánchez.

Cartas a la directora