La UCI social, en riesgo alto

En 'La República', Platón afirma: «No fundamos el Estado con el objetivo de que una sola clase de ciudadanos sea excepcionalmente feliz, sino de que ... lo sea al máximo toda la sociedad». Sin embargo, este ideal del filósofo griego está lejos de ser realidad en España y la pandemia lo está alejando aún más, como refleja la radiografía social de la crisis de la covid-19 presentada por Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) esta semana.

Dicha radiografía muestra que la crisis socioeconómica provocada por el coronavirus ha golpeado con aún mayor dureza y rapidez a las familias que la gran recesión acaecida entre 2008 y 2013. Once millones de personas, casi una cuarta parte de la población española, sufren exclusión social en nuestro país, 2,5 millones más que en 2018. De esos once millones, seis millones están en exclusión severa, un tercio más que hace tres años. La pobreza se ceba, sobre todo, con mujeres, inmigrantes y jóvenes. Además, la desigualdad se ha agudizado: la diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado más de un 25%, más que en toda la crisis causada por el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Los hogares que tienen a todos sus miembros en paro son ya dos millones, 900.000 más.

Conclusión: «Se ha producido –recalca Raúl Flores, secretario técnico de Foessa– un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente». Y lo peor es que, como advierte Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, «quien se ha quedado fuera de la sociedad tiene casi imposible volver a entrar», porque «los grandes damnificados por la covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no han llegado las respuestas públicas del denominado escudo social». Prueba de ello es que el Gobierno pretendía que la medida estrella de dicho escudo, el ingreso mínimo vital, beneficiara a 850.000 hogares y en septiembre de 2021 solo había llegado a 316.000, el 37% de los previstos inicialmente.

Por ende, el cacareado escudo social ha amortiguado el golpe de la crisis pero ha sido insuficiente para evitar que sean legión quienes han caído no solo en la precariedad laboral sino vital y requieran de cuidados sociales intensivos. Así, la pandemia no solo ha colapsado las UCI sanitarias sino también las sociales, que están en riesgo alto. Bien lo sabe Cáritas, que no da abasto para atender a cada vez más gente que no llega a fin de mes, cubriendo así una necesidad que no cubre, como debiera, el Estado pero tampoco la sociedad (familia, amigos, vecinos...).

Y es que el informe de Foessa apunta otro dato preocupante: un tercio de las familias considera que la pandemia ha deteriorado bastante o mucho sus relaciones sociales. El aislamiento, el distanciamiento social y la aversión al riesgo de contagiarse han contribuido a disminuir el porcentaje de personas que han ayudado o ayudan a otras y, en menor medida, también el de personas que han tenido o tienen alguien que pueda ayudarles. Por tanto, la pandemia, amén de en la economía, ha hecho mella en la solidaridad, lo que pone en cuestión eso tan voceado de que saldremos de ella mejores.