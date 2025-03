Sobre la supuesta falta de cualificación en Extremadura

En estos días, tras conocer que la factoría de baterías de litio de Volkswagen se instalará en Sagunto y no en Extremadura, ha surgido una ... lluvia de opiniones en torno a la supuesta falta de mano de obra cualificada en nuestra región. Esto es más una excusa que una realidad y deja en segundo plano nuestra reivindicación histórica de la necesidad de desarrollar mejores infraestructuras de comunicación y transporte de mercancías.

Extremadura dispone de gente formada y cualificada, ni más ni menos que el resto de las regiones, y proyectos de la envergadura de este vienen siempre de la mano de un proceso de formación de personal a la par de la construcción y de la puesta en marcha de las instalaciones.

Los últimos datos de la EPA confirman que en nuestra región se está elevando progresivamente el nivel de estudios de las personas en edad de trabajar en todos los niveles y titulaciones. De manera que 6 de cada 10 personas trabajadoras en Extremadura tienen un título medio o superior y están detrás de la tendencia consolidada de creación de empleo que llevamos desde hace ya varios meses.

Las empresas son las primeras responsables de cualificar a sus plantillas para las tareas que requieren

El déficit en el modelo económico español no es la distancia entre el sistema educativo y las demandas de cualificación de las empresas. Esto se da puntualmente, pero se puede corregir. En buena medida, la nueva Ley de Integración de la Formación Profesional viene para ello.

De hecho, el problema común es que tenemos un tejido productivo que genera empleos de menor cualificación y de menos valor añadido respecto de la formación que ha adquirido la mayoría de la población. Y eso se agrava al pensar que, en regiones como la nuestra, con un nivel de vida menor, algunas empresas pretenden pagar peores salarios.

El diálogo social en Extremadura ha sido prolífico a la hora de consensuar estrategias y planes de empleo. Esto no es óbice para reconocer que tiene que haber un proceso continuo de evaluación de estas estrategias para resolver las deficiencias en la intermediación y en la confianza de las empresas en el Servicio Público de Empleo.

Hay que recordar que la formación reglada y las empresas tienen varios puentes de conexión gracias a la Formación Profesional Dual o en las casi 45 aulas de emprendimiento, con casi 2.500 profesores implicados, desplegados en los institutos de la región, que son punto de encuentro entre alumnado y empresas. Tenemos por delante, además, las expectativas que abre la implantación de una Formación Profesional integrada a partir de la reciente aprobación de la nueva ley.

Por otro lado, los servicios de empleo, repartidos por toda la región, analizan las necesidades de empleo y despliegan una red de orientación estableciendo itinerarios personalizados de inserción laboral. Posiblemente hay que actualizar el catálogo de formación en algunos sectores. Ya se ha comenzado en construcción y seguirá el de servicios y agroindustria. Y, sin duda hay que continuar con políticas para disminuir la brecha de género, incorporar a más personas jóvenes y recuperar a los parados de larga duración y mayores de 45 años.

Pero la formación reglada debe ser completada con la formación a lo largo de toda la vida. Las empresas tienen que reconocer la formación como derecho básico y la obligación de establecer sus planes de formación con la participación real de la representación legal de los trabajadores. Son las primeras responsables de cualificar a sus plantillas para las tareas que requieren.

La necesidad constante de cualificar a la población extremeña pone en valor nuestra reivindicación de mejorar las inversiones en educación, con una dotación mayor en infraestructuras y personal. Recordemos que aún no se han revertido los recortes de épocas anteriores y el retorno sobrevenido de alumnado a la Formación Profesional ha llegado para quedarse, haciendo más acuciantes nuestras demandas.

Los Perte y los Fondos Europeos para el cambio de modelo productivo son determinantes e importantísimos para generar empleos de mayor valor, para generar productividad en base a parámetros distintos a los bajos salarios y a la competencia fiscal y eso será lo que arrastre a nuevas necesidades formativas a las que tiene que dar respuesta el sistema de la formación reglada, pero también de la formación a lo largo de toda la vida en el que inevitablemente tienen que implicarse las empresas.

Estamos en un momento clave para el futuro de la región y es muy importante no transmitir que falta mano de obra cualificada, porque no es verdad. Esto no responde a la realidad y supone enviar un mensaje desmotivador que aleja, sin fundamento, posibilidades de inversión o implantación de empresas en Extremadura y, con ello, de creación de empleo.