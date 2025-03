Sobre puentes y nombres

Comenta Compartir

Muy reflexivo, un amigo me hablaba, café mediante, sobre el nombre del nuevo puente pacense a su paso por Badajoz. Mi amigo, enemigo acérrimo del ... nombre oficial, me pedía mi opinión al respecto. Al menos, le contesté, tenéis un puente nuevo, que ayudará a descongestionar Badajoz, más allá de polémicas nominales. En cambio, cientos de conductores (ojo, cientos, entre particulares, furgonetas de reparto, camiones despistados en busca de cooperativas...), tenemos que usar varias veces al día no un puente, sino un badén como el de Talavera, para ir a nuestros trabajos, al médico, a hacer compras o a Badajoz. Un badén con 70 años, con un trazado vial anticuado, sin arcenes, un pavimento para santiguarse, y unos pequeños bolos cilíndricos rojos y blancos que te recuerdan que puedes acabar en el Guadiana en un abrir y cerrar de ojos, si no vas con extremado cuidado y que registra numerosos accidentes, algunos con fallecidos y heridos, y que desaparece cada vez que el caudal del río se pone estupendo. Además, un auténtico «scalextric» posterior te aguarda, una vez superada la prueba del propio badén (que incluso algunos creen hasta romano), para llegar a Talavera (ya podían hacer un ramal hasta la rotonda del F-5), o a Pueblonuevo... Así que, a la hora de quejarse de nombres, piensen algunos que al menos tienen puente. Otros ni eso. Otros tenemos badenes traicioneros y arcaicos para poder cruzar el Guadiana y poder ir desde Talavera a Pueblonuevo, Guadiana o Valdelacalzada. Si tuviéramos un puente hecho y derecho y no un badén, lo mismo me daría que se llamara «Pepita Pérez» o «Perico el de los Palotes». Y a mi amigo, no le gustó mi respuesta.

