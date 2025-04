Sobre la palabra dada

Sorprende que al ministro de cuota de Podemos, Joan Subirats, le haya faltado tiempo, incluso antes de decir «esta boca es mía» en cuestiones propias ... de su departamento, Universidades, para proponer un referéndum para solucionar «la cuestión catalana» y una nueva estructura del Estado. Sus opiniones no siendo ministro son menos. Da la impresión que a eso venía, pues de lo contrario me cuesta encontrar sentido a sus propuestas y, si bien la prensa nos había ilustrado acerca de su proclividad independentista, el que no guardase mínimamente las formas, a mi entender, ha sido excesivo. Ciertamente, miembros del Gobierno ya nos tienen acostumbrados, si es que a esto puede uno acostumbrarse, a los ataques a la Constitución y a la Jefatura del Estado, garantías de estabilidad política, sin que el presidente frunciese el ceño (no saben ustedes lo que me cuesta escribir esto). No sabemos quién será el responsable último. Cualquiera.

Ya han pasado unas décadas desde que fui a nacer en un pueblo donde la palabra dada era sagrada. Los tratos de cualquier tipo se hicieron siempre dándose la mano, si acaso la presencia de un tratante, persona que buscaba el acuerdo entre las partes en el caso de compraventas por lo que se llevaba una comisión. No era necesaria palabra escrita, acta notarial u obligación, sino la palabra dada, por eso tal vez se porfiase mucho y se apostase poco, porque se sabía de la importancia y compromiso que conllevaba dar la palabra. Así funcionó y fueron pocos los conflictos derivados de incumplimientos porque la gente rompiese su palabra. A quienes faltasen a su palabra los demás vecinos les habrían marginado y, ya se sabe, lo que eso supone en un núcleo de población pequeño donde el respeto humano y el buen nombre de la familia son valores a tener en cuenta.

Es difícil entender en la España de hoy cómo la palabra dada tiene tan poco valor, al menos entre un tipo de gente que debería ser ejemplo para la ciudadanía. La gente a la que me refiero son los que han hecho de la política profesión, anteponiendo el interés personal al servicio público al que, en principio, dicen, se deben. Cuando se toma posesión de un cargo público siempre se hace bajo juramento o promesa de cumplir con las leyes, en algunos casos la Constitución, pero una vez tomada posesión, para algunos, me da la impresión es un «trago» no amargo, por las prebendas que tiene (de las que no hubieran podido disfrutar nunca sin haber pasado por ese trance de la toma de posesión) les falta tiempo para ir contra la misma legislación que han jurado o prometido. No me refiero a que las leyes sean Horcas Caudinas, pues toda norma es modificable, pero conforme a un procedimiento que la norma suele llevar implícito. En caso contrario estaríamos ante un proceso revolucionario y, que yo sepa, aunque algunas normas aprobadas parecen más un trágala que otra cosa, aún no estamos en una revolución, pues si así fuera se estaría haciendo tan bien que escasamente se percibe.

En España se ejerce la función ejecutiva «de acuerdo con la Constitución y las leyes» (Art. 97 CE), sin embargo, en ocasiones, les ha faltado tiempo para ir contra las mismas recibiendo, solo a veces, la oportuna corrección de los tribunales. Parece como si estuviéramos en el mundo de la impunidad, pues casi nunca pasa nada, incluso cuando se ataca la institución monárquica que proclama la Constitución en su Artículo 1.3: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Siendo el Rey el Jefe del Estado «símbolo de su unidad y permanencia» cuando se ataca al Rey, en cuanto Jefe de Estado, se ataca a la nación, y han sido demasiadas las veces en que se ha menospreciado y atacado al Rey. Cuántas fotografías del Rey hemos visto quemar, como la bandera nacional no las territoriales, incluso hemos visto el fusilamiento en efigie del monarca o el retrato invertido. Sí, sabemos que en Játiva hay un retrato de Felipe V en esa posición como crítica a la destrucción de la ciudad (1707) en la Guerra de Sucesión. Sin embargo, no hace mucho todos pudimos ver al Rey Felipe VI encabezando la manifestación (26/08/2017) por las calles de Barcelona contra los actos terroristas en las Ramblas de Barcelona, y las autoridades locales no quitaron ni las nacionales protestaron ante aquella pancarta en que Felipe VI aparecía cabeza abajo. Algunos defienden que estas actitudes son amparadas por el Artículo 20, como si no fuera constitucional también el Artículo 18, pues si uno hace referencia a la libertad de expresión, el otro lo hace al buen nombre y honor de las personas. Difícil equilibrio, que debe seguirse mediante normas básicas de corrección y educación. Creo que hay que practicar aquello de que mi libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro, y diría más, siguiendo a Bakunin nuestra libertad debe ampliarse con la libertad de los demás, pero, claro, no avasallando a los demás, pues entonces no tendría sentido mi libertad, que sería imposición para los demás.

La historia ha sido como ha sido, no hay vuelta atrás y debemos aprender de ella. Pero da la impresión de que la burra siempre vuelve al trigo. Algunos piensan que la soberanía se puede parcelar, cuando constitucionalmente reside en todo el pueblo español (Art. 1.2 CE). A eso viene la palabra dada. Si prometes cumplir, cumple, y si quieres cambiar hágase conforme a lo establecido en la propia Constitución. De qué sirven gobernantes que en lugar de cumplir y hacer cumplir las leyes que han jurado o prometido trabajan contra el orden constitucional, que es de todos. Qué garantías tiene el pueblo español de que el proceder de sus gobernantes sea el que más les beneficia. Para mantener la palabra hay que tener también honor y tener presentes las palabras que Lope de Vega puso en boca de Pedro Crespo, 'El alcalde de Zalamea': «El honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios». El problema es que no creen ni en Dios.