Sobre las mociones de censura

De las acepciones recogidas en el DRAE para la palabra censura se encuentran corregir y reprobar algo o a alguien, que son próximas a la ... iniciativa política que nos ocupa, pues el objetivo final es la corrección, y, si es posible, la reprobación que conllevaría la sustitución del presidente del Gobierno por el candidato propuesto.

En la Constitución española de 1978 la cuestión de confianza se recoge en el Art. 112, y se produce cuando el presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de ministros, la plantea ante el Congreso de los Diputados sobre su programa, o sobre una declaración de política general; sin embargo, la moción de censura es cuando una décima parte del Congreso exige la responsabilidad política del Gobierno (Art. 113), es decir, que es a iniciativa de la oposición y se hace en sentido constructivo y continuista. Son dos figuras políticas diferentes, pero en ocasiones vienen a tener los mismos efectos sobre el Gobierno, con la salvedad de que en el caso de la moción de censura no se trata de un cambio total, pues se mantiene la legislatura en lo que reste de ella, así como continúan todos los miembros electos.

Es difícil ganar una moción de censura, salvo que haya un buen caldo de cultivo y una alianza muy bien articulada, pues siendo, como es, una iniciativa de la oposición, esta siempre se encuentra en minoría; pero si el gobierno está sostenido por una alianza de partidos, a través de la moción de censura se buscará articular una nueva mayoría con el cambio de alguno/s de los que componían la mayoría de gobierno; es decir, que cambie de camisa o sea atraído por competencias o partidas presupuestarias a la hora de la votación final, como ya tenemos algún antecedente (PNV). Tanto es así, que alcanzar la mayoría de la Cámara en mociones de censura en España solo se ha logrado en una única ocasión.

Si triunfa, dimite el Gobierno y el candidato que gozó de la confirmación de la Cámara pasa a ser nombrado por el Rey presidente del Gobierno.

Cinco han sido las mociones de censura planteadas en el Congreso. La primera a iniciativa del PSOE (Felipe González) contra Adolfo Suárez (UCD), allá por mayo de 1980. Era la primera vez que se planteaba y fue toda una primicia, sobre todo por lo novedoso del procedimiento. Tan importante fue que a muchos nos fijó ante la televisión, donde se visualizaron la existencia de un partido con asentamiento muy amplio entre la población y de un líder con solidez política y atractivo electoral. Fue la antesala del triunfo del PSOE en octubre de 1982.

Sin embargo, no todo iban a ser mieles, pues en 1987, siendo presidente Felipe González, por parte de Alianza Popular y Antonio Hernández Mancha le plantearon una moción de censura. Aquella fue una iniciativa personal en el sentido que el presidente del Gobierno contaba con mayoría absoluta en la Cámara lo que hacía totalmente inviable como posibilidad política de cambio, pero fue la ocasión para que el candidato pudiera confrontar en el Congreso con el presidente, pues no era diputado, aunque sí senador por representación autonómica, por Andalucía.

A mi parecer, le faltaban tablas y en aquella pelea de gallos cualquier pollo de corral recién llegado no servía. En los pueblos antes eran frecuentes las peleas de gallos y algunas presencié con mis coetáneos. Pero aquel candidato debía ser mejor persona que político, desapareció de la escena política, y pues poco tiempo después Manuel Fraga refundó Alianza Popular que pasó a ser Partido Popular y con nuevo líder José María Aznar.

Pasaron muchos años hasta que se plantease una nueva moción de censura, la de Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy (2017). Iglesias quiso presentarse como único líder de la izquierda. Pocos fueron sus apoyos (82 votos de Unidos-Podemos, ERC, Compromís y EHBildu), pero, no obstante, fue su momento, pues Rajoy le otorgó carta de naturaleza como líder de la oposición desde el momento que optó por intervenir en el debate. Después todo se desinfló. Rajoy tan solo acudió para votar. Pero tuvo un efecto demoledor contra Rajoy cuando se despidió con aquello de que España era un gran país, pero sería mejor sin ellos (se refería el PP). Lo dejó tocado ante la moción que le plantearía Pedro Sánchez en 2018.

La moción de censura de Pedro Sánchez (2018) es la única que ha prosperado hasta la fecha. El PP estaba desfondado, con muchos pleitos y dividido internamente como se encargaron de escenificar Sáenz de Santamaría y Dolores de Cospedal con una silla vacía entre ellas, etc. siendo lo más pintoresco lo del bolso el día de marras en el Congreso. En la moción de Sánchez no faltaron otros ingredientes como la frase, posteriormente censurada por el Tribunal Supremo, que como «apostilla» introdujo en una sentencia contra el PP un magistrado (De Prada), haciendo de un asunto particular una causa general. Aquel día, parece, el magistrado se olvidó del velo que cubre los ojos de la justicia. Después sabemos lo que ha venido con el gobierno Frankenstein (Pérez Rubalcaba).

También tuvo Sánchez su ración de censura con la propuesta por Vox (Santiago Abascal). Esta moción nació muerta. Recibió más críticas el candidato que el presidente del Gobierno, siendo las más ácidas las del entonces líder del PP, Pablo Casado, que atacó en lo personal más que en lo político al candidato de Vox, recordándole que había sido amamantado en las ubres del PP. Los dos partidos de la derecha desde entonces mantienen posiciones distantes y enfrentadas en ocasiones, cuando no ocultan sus diferencias, que las hay. Lógicamente, aquella moción contó en el apoyo único de sus 52 diputados. Pero aguantaron.

Tanto aguantaron que ahora, 2023, cuando el Gobierno de cuotas hace aguas por varios sitios, Vox vuelve a poner sin alianzas otra moción de censura contra Pedro Sánchez. Vox defiende la necesidad, pero tal vez no hayan pensado suficientemente sobre la oportunidad, aunque hayan elegido como candidato a Ramón Tamames. Experiencia política, científica, cultural y conocimientos de la realidad política no le faltan, tal vez le sobren vivencias. No va a prosperar, pero su moción será, pienso, sobre todo una reflexión sobre la realidad política actual, los riesgos futuros de España como nación, la igualdad entre los españoles y el abandono de los principios que motivaron a la sociedad española en la Transición, que hay que recuperar, y por lo que será también una censura moral a todos.