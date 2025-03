Sobre fútbol, negocios y política

Comenta Compartir

Tras leer el reportaje de Natalia Reigadas el pasado domingo en HOY y la carta de la directora titulada 'No miren arriba', me alegra que ... se repasen algunas de las cosas que el año pasado ocurrieron entre la propiedad del CD Badajoz y el Ayuntamiento, que a punto estuvo de cederle hasta el siglo XXII las instalaciones del estadio Nuevo Vivero y sus aledaños, que son de dominio público. Pero creo que no está de más, y en mi opinión es necesario, aclarar alguna cosa y añadir alguna otra.

Ciertamente en aquellos días en el consistorio de Badajoz se hablaba de discreción, celándose en exceso los términos del acuerdo, y de la urgencia de firmar todo deprisa y corriendo para que el ahora encarcelado Joaquín Parra pudiera salirse con la suya. Por eso me gustaría aclarar que sí hubo quienes desconfiamos desde el primer momento, que jamás estuvimos de acuerdo en regalarle al empresario la explotación económica del estadio durante 75 años y que criticamos el oscurantismo y la falta de transparencia con el que se desarrolló todo el proceso hasta su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento pacense. Aquella aprobación del convenio se produjo, por cierto, sin el apoyo del grupo político del que soy portavoz, Unidas Podemos, que fue el único que no suscribió con su voto tal despropósito por dos motivos: en primer lugar, por las «irregularidades» que ya expresaba el informe técnico de la Intervención del Ayuntamiento y que, además, desvelaba fundadas sospechas sobre algún punto de la gestión económica del señor Parra en el club y, en segundo lugar, porque ya conocemos la historia de este país y el dinero que nos ha costado a todos los contribuyentes los agujeros propiciados por los dirigentes del fútbol profesional moderno. En ese sentido, me veo en la obligación de recordar que en esos días se nos presionaba a quienes dudábamos de la operación y que, a pesar de ello, estuve en contra del levantamiento del reparo que, por decreto, el entonces alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, realizó al mencionado informe de Intervención y que el actual alcalde, Ignacio Gragera, defendió a capa y espada. Ambos alcaldes alternos cedieron a la presión y pasaron, en parte, por el aro, del mismo modo que el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, por entonces, defendía a brazo partido al empresario y acusaba a Fragoso de «maltratarlo» mientras le exigía que lo tratase mejor. De hecho, fui la única que en aquel Pleno advertí sobre esto y sobre las nefastas consecuencias que podría traer para el club y para la ciudad y que, al final y por desgracia, han tenido que sufrir la afición y muy especialmente los trabajadores del CD Badajoz. Ojalá su situación mejore, pero si no nos cuestionamos el modelo de gestión y empezamos a apostar por un fútbol popular, que apueste por las bases, que sea más democrático y transparente, donde la afición que siente sus colores lo gestione de forma colectiva, esas situaciones indeseables se seguirán repitiendo. Enarbolados en las banderas de los equipos de fútbol y aprovechándose del sentimiento de la afición, muchos personajes a los que se les veían de lejos las intenciones han intentado tener patente de corso. El problema viene cuando desde las instituciones se les sigue el juego, olvidándose de que un estadio pagado por todos los ciudadanos no se puede ceder ni regalar al primero que pasa para que haga su negocio y se enriquezca, como si esto fuera un cortijo. Porque, como decía mi abuelo, nadie da duros a cuatro pesetas.

