Sobre el cerrojazo en la Alcazaba

La encerrona de coches en la Alcazaba este Viernes Santo, con sus conductores y acompañantes, costaleros incluidos, todos abandonados a su suerte de madrugada ha ... salpimentado una Semana Santa donde más allá de un tropezón o un chubasco apenas pasa nada que no sepas como acaba.

Antecedentes, hechos y reflexiones: en el interior de este recinto amurallado del siglo XII único en el mundo la gente aparca, lo juro, pero los viernes y los sábados la Puerta de Carros que da acceso en coche se cierra de once de la noche a siete de la mañana.

La procesión acabó, pero en viernes nadie tiene prisa y cuando la gente fue a por su coche la puerta estaba cerrada, lo que causó indignación. Ese cierre se debe a pintadas y restos de botellones, por lo que el origen son los vándalos, esa minoría que a menudo condiciona a una ciudad entera

La primera reacción fue avisar a la Policía Local, que se desentendió del asunto pues existía un cartel, para algunos cartelito, que les dio pie a no mover un dedo, como mucho explicar que la seguridad del recinto la lleva una empresa privada y ellos no tienen llave, por si a alguno, al alcalde mismamente, le diera por insistir. No es que la Alcazaba deban defenderla aún los moros, pero saber eso me causó la misma desazón que cuando vi el cuartel de Sancha Brava defendido por seguratas.

Es Semana Santa, algo de piedad. De eso nada, ha venido a decir el concejal porque entonces habría que hacer excepciones con Almossasa, carnavales, festivales y demás. La explicación es de niños chicos, pero solo así se entiende. Penúltima reflexión: hay que ver lo que nos gusta ir a todo en coche, incluso al centro, en vez de caminar un poquito, usar el bus o pagar por aparcar.

Y la última: El cierre es reciente, data de febrero y así se ha explicado por estas páginas, así que menos 'influencers' y más prensa local para enterarse de lo que de verdad importa.