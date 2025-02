Sobre la OEX

Comenta Compartir

Acerca de la carta Marciano Jiménez Anaya del 24 de diciembre en HOY sobre la Orquesta de Extremadura, quisiera hacerle unas puntualizaciones. ¿Qué pinta Boris ... Izaguirre presentando un concierto? ¿Y en su defecto, la simpatía y comicidad de Santiago Pavón al unísono con el director? No solo no es necesario, sino además impropio. El concierto empieza cuando el director sale al escenario y saluda la primer violín o «concertino» antes de subir al podio. El monopolio de la OEX nos priva de otras posibilidades. En Badajoz hemos asistido a óperas de Mozart, 'Don Giovanni', 'Las bodas de Fígaro' y a una espléndida 'Flauta mágica' de Mozart, por la Orquesta y Coros de la Radio de Ucrania, con su famosa –y dificilísima– aria de la 'Reina de la noche', y un 'Sarastro' magníficamente interpretado por un bajo; el emocionante coro final; una ópera muy larga y un público entregado, porque merecía la pena. En Badajoz, antes de perder esa joya que era el Coro del Conservatorio, teníamos unos magníficos conciertos de Navidad y Semana Santa, y sin esas alharacas de presentación. En cuanto a la escasez de público, es problema de mala solución. No sé la gente que va a los conciertos de la OEX en Badajoz, porque no asisto. Esa orquesta no es una sociedad filarmónica, de la que se hace socio el que quiere; la pagamos con nuestros impuestos.

Cartas a la directora