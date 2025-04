Divagaciones e impertinencias

Por haber, una calle. Sin más, y gracias. ¿Qué en la memoria? Apenas. Usted pregunta ¿Qué fue, quién, Rodríguez-Moñino? No sabe, no contesta. A ... lo mejor sí en Calzadilla de los Barros, su patria; pero acá y acullá, ni remota idea. Nada menos, aquella eminencia. Recuerdo que la primera vez que oí hablar de él fue en clase de Crítica Literaria, a Fernando Lázaro Carreter. Loaba sin freno la labor de aquel sabio, del que yo ignoraba todo, incluso que era natural de esta extensión hacia el sur de los reinos de Castilla y León que llamaron/llamamos Extremadura. ¡Cristo, qué labor la de Antonio Rodríguez-Moñino! ¿Quiere usted saber algo de quién fue y lo que fue el susodicho prócer? Lea: Historia Literaria de Extremadura. Biblioteca de la Literatura Extremeña y Universal, 2003. Diseño: Cases i Associats S.A. ¡Los clavos de Cristo! Hasta los libros nos tienen que hacer esos que tanta murga dan desde los Campos Cataláunicos.

El otro día, hace unos días, ante una multitud ingente, habló Trapiello. A mí no me caía bien ese Andrés Trapiello; pero creo que donde dije digo, dije Diego. Me la voy a envainar. Tampoco sabría decir por qué tenía alguna razón para que ese hombre de letras no mereciera mi simpatía. Cierto y verdad: pero si no he leído nada suyo, ¿a qué ton ese soslayo? Bueno, pues tuvo lo que hay que tener y dio su nombre en esa manifestación contra lo que nos viene encima. Savater y Andrés Trapiello. Luego, por algo sería que dos intelectuales «progresistas» decían que no. Bueno, eso es otro cantar. A lo que voy. 'Las vidas de Miguel de Cervantes' de Andrés Trapiello. Uno, como es natural y de rigor, es, no un entusiasta, sino un radical «tifossi» de lo más ultra que se pueda de la obra de Miguel de Cervantes; pero no ya del libro de los libros, de ese monumento increíble que es el libro de las aventuras y desventuras del caballero y su escudero, sino de la vida misma del autor. Señor Trapiello, su libro, una delicia. La vida, las vidas, de don Miguel contadas amenamente.

Y ahora a lo que estamos. Ante este aluvión, esta cascada, de infortunios que nos proporciona la socio-política de cada día. ¡Clamé al cielo y no me oyó! ¿Qué puede hacer el ciudadano perturbado por la vida miserable de la mala educación, los horrísonos aquilones del firmamento y la vulgaridad rampante de tatuajes y pantalones rotos? Irse de caza. Recién, nos acercamos a Corzas, ese venero estacional, el «fierro» en las manos, la mochila y el catrecillo. Los muchachos jotreaban en el cara y luego en el cruz. Por esa vereda puede venir la rabona. Y vino; más he ahí que tan lerdo anda uno que, en vez de encarar, esperó a que se acercara más, y me sacó: media vuelta y ahí te quedas. Ay tormentos rabiosos. Pero amigo, ¿quién calma la ansiedad de la vida? Ya lo decía mi estimado Delibes de Valladolid. La perdiz. En el barzal de la Fuente del Espino se levantaron dos maravillas volanderas y me fui con una: tiro espectacular. Gloria bendita.