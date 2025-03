De Siurana a Maltravieso

Como soy un poco egoísta reconozco que cuando más disfruto de la parte antigua de Cáceres, la ciudad en la que vivo desde 2004, es ... cuando está vacía. Prefiero el silencio de un lunes por la mañana, alguna madrugada de luna o una tarde de invierno desapacible que el trajín de los 'tuk-tuk' de los sábados y los grupos grandes explorando el territorio de piedra, esa sorpresa amurallada. Recuerdo como placer inconfesable una de las primeras salidas al relajarse el confinamiento durante la pandemia. Con la sensación de conquistar una nueva libertad llegamos hasta la almendra monumental, que estaba sin un alma, sumergida en ese mutismo tan suyo. Había llovido y la atmósfera estaba tan limpia que todo parecía relucir en esa dolorosa primavera. Qué belleza y qué soledad.

Esta semana he estado atenta a la historia de Siurana, un pequeño pueblo de Tarragona cuyo alcalde se ha negado a postular a su población para entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España. La localidad, leo en la prensa, tiene una población que no llega a los 30 habitantes pero cuenta con cinco bares y restaurantes y dos hoteles. Hago el cálculo de lo que supondría esa proporción aquí, en mi ciudad, y tendríamos casi 16.000 bares y 6.300 hoteles. Una especie de 'horror vacui' de servicios para el turismo. Lo que argumenta el regidor catalán es que ya está suficientemente masificada la localidad como para encima ponerle un imán que atraiga a más viajeros. Hay fines de semana en los que tienen que cortar los accesos porque ya no cabe un alfiler. Veo fotos y en efecto, el pueblo es de postal. Atravesado por el río que le da nombre cuenta con patrimonio románico y vestigios árabes y tiene vistazas. Pese a la reticencia actual del alcalde durante años se ha fomentado su cariz turístico. En 2019 entró en la lista de pueblos más bonitos de Cataluña. Su tirón es imparable.

Supongo que es bastante hipócrita que yo me ponga ahora a abogar por un turismo más sostenible cuando también, de vez en cuando, me veo envuelta en colas kilométricas para ver monumentos 'emblemáticos' de aquí y de allá. Y tiro millas, me voy para allá, como, duermo, me compro imanes para la nevera y me hago fotos que luego veo poco. Pensaba todo esto mientras yo misma, como periodista, me internaba el miércoles en las profundidades de la cueva de Maltravieso y me sentía, como decía el arqueólogo de la Junta, Hipólito Collado, que nos guiaba, un ser potencialmente peligroso para la conservación de las pinturas rupestres que allí reposan desde hace decenas de millares de años. Mi inocente y nada febril temperatura corporal y mi inconsciente aliento cargado de dióxido de carbono son letales para el mantenimiento de esos restos, mágicas señales de vida que nos llegan desde lo remoto. Existir y entrar en la cavidad es un pequeño atentado contra un patrimonio que probablemente todavía no haya sido lo suficientemente estudiado pero que no nos queremos perder.

Siurana y Maltravieso me han hecho pensar en esos límites que, como seres humanos curiosos y desbocados, nos saltamos en cuanto podemos. Apresar las cosas, paladearlas, experimentar y contarlo, aunque seamos conscientes de que estamos ante una especie de pompa de jabón, y que extender la mano para tocarla puede hacer que se desvanezca.