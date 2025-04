No es sistema para viejos

Dice el refrán que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No sé. Me gustaría ver a Belcebú, ordenador en ristre, gestionado sus ... sucursales bancarias online o intentando concertar tarifa plana para calentar el Infierno. A ver cómo de listo resultaba.

Y es que, si la provecta edad fue siempre una virtud, garantía de experiencia y símbolo de sabiduría, la revolución tecnológica actual resulta tan titánica y veloz que parece programada solo para los últimos que vayan llegando.

En nuestras rutinas se ha ido colando una panoplia de aparatos y recursos ideados, siempre y cuando seas capaz de descifrarlos, para hacer la vida más sencilla. Artículos cuyo uso requiere unas habilidades que parecen innatas para nuestros hijos, pero que para los inmigrantes digitales resultan un hándicap casi tan ímprobo como escalar el Everest en patinete.

Si la provecta edad fue siempre garantía de experiencia y símbolo de sabiduría, la revolución tecnológica resulta tan veloz que parece programada solo para los últimos que llegan

Uno de los damnificados por esta brecha digital generacional ha lanzado una campaña que, bajo el lema «soy mayor, no idiota», reivindica el derecho de los mayores a, o bien ser instruidos en el arcano mundo virtual, o bien permanecer en el analfabetismo digital sin que ello signifique ser excluidos de las gestiones cotidianas. Y, sobre todo, a no verse abocados a la dependencia en cosas tan simples como cobrar su pensión.

Para quienes tanto nos legaron y que aprendieron a leer con la Enciclopedia Álvarez, disponer de la sabiduría universal a solo una tecla resulta un paraíso al que han llegado tarde. De su mundo de ventanillas y empleados –más o menos diligentes, pero humanos– han pasado a una ventana robótica desde donde nadie les explica cómo solicitar un certificado o concertar una cita médica. Una maraña de trámites que requieren, además de medios, unas destrezas tan ignotas para ellos como seguramente lo sea un «zacho» para sus nietos.

Servidora, que ronda los sesenta, ya se siente víctima de este darwinismo social digital. Además de no entender ni la mitad de anuncios o canciones –«te quiero ride como a mi bike/hazme un tape modo spike»– tampoco soporta el retintín de mis alumnos cuando, pulsando dos botones, arreglan un conflicto virtual que yo encontraba casi metafísico. «Soy mayor, no idiota», pienso, viendo acercarse el momento en que la inteligencia artificial me sobrepase y dependa del «youngsplaining», es decir, de mi hijo explicándome los procesos tecnológicos con el mismo tonillo condescendiente y pueril con que antes yo le explicaba los misterios de la existencia.

Nuestros abuelos aún tienen mucho que enseñar a esos jóvenes, reyes del mambo cibernético. Como que un balón hace más amigos que una tecla, que el sexo no se consume, que la guerra real huele mal o que nada hay más sagrado que la intimidad y el silencio.

Pero, volvamos a Satanás, ignorante y desvalido, mientras algún «youtuber» exiliado en el Hades le explica cómo contactar por Whatsapp con el Paraíso: «Créeme, colega, con esto Dios y tú tendréis más fácil lo de repartiros las almas».