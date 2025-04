Sísifo en miércoles de ceniza

Comenta Compartir

Creerá el lector que me he equivocado, dado la vuelta al calendario o se me han cruzado los cables. Podría, pero no, ni equivocación, ni ... calendario vuelto, ni cables cruzados.

Ya he dicho en alguna ocasión que, si puedo, no me pierdo un telediario, ya son ganas de sufrir, pensará quien lea, pero así es, me gusta informarme de la realidad cruda, sin adornos. Bueno, no siempre es cierto, ya que nos cuentan lo que quieren, cuando quieren y como quieren. No es el caso de La Palma, en otro tiempo bonita y ahora encenizada. Viendo las imágenes que ofrece la televisión, la estampa resulta tan irreal como una película de ciencia ficción, de terror o, incluso, de zombis. Casas sepultadas hasta las ventanas, irreconocibles para sus propios dueños; extensiones cubiertas de ceniza donde sobresale aún el verdor de algunos árboles; carreteras perdidas, invadidas, intransitables. Eso en cuanto al paisaje, porque impresiona aún más ver a los técnicos enfundados en trajes especiales para realizar sus mediciones y estudios a pie de lava. No es una película, y en cuanto al final, desconocido, se lo guarda el Cumbre Vieja en las entrañas. Acabamos de celebrar la festividad de Todos los Santos, y en la memoria permanece la fotografía del pequeño cementerio palmero de Las Manchas, más sucio y manchado que nunca, enterrado bajo una negra capa de polvo. Contemplando el cementerio sepultado pensé que la expresión ceniza a las cenizas nunca tuvo un significado más acertado; sobresalen las cruces de las tumbas entre el manto negro, los difuntos enterrados por segunda vez, rezaba algún titular de periódico. Recuerdo los años vividos en Las Palmas, cuando unos metros separaban mi casa de la playa de Las Alcaravaneras, apenas iba, no por falta de ganas de tumbarme al sol, es que la rutina y los quehaceres diarios se apoderaban de mis horas sin consideración, sin ocasión para solearme o solazarme, aunque el lugar fuera un paraíso inmune al frío y al invierno. Excepto por el color, el paisaje de La Palma hoy, dunas negras, se asemeja a Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y a las dunas blancas de Fuerteventura, de arenas acogedoras, que invitan a descalzarse y a caminar por ellas hundiendo los pies blandamente. Los pies de los palmeros se hunden ahora, trabajosamente, en ceniza negra, sucia y sepulturera; no sé a qué clase de dioses han enfurecido tanto, quizá al mismo que condenó a Sísifo a subir una montaña cargado con un pedrusco, y cuando alcanzaba la cima volvía a rodar ladera abajo, así eternamente. Algún dios inclemente ha convertido a los palmeros en Sísifo condenándolos a barrer cada día la ceniza que escupe el volcán, para amanecer el siguiente día cubierto con otra capa negra. Escobas, cepillos, cartones, aspiradores, cualquier utensilio sirve para retirar el polvo de calles, tejados, balcones y plataneras. El 1 de noviembre pasó y faltan meses para el Miércoles de Ceniza, pero el Cumbre Vieja, ajeno a fechas y calendarios, la escupe a toneladas para recordarnos lo que nos aguarda y lo que seremos, polvo.

