Tengo un secador estropeado en el armario del baño. Se le rompió el enchufe y no le he arreglado. No sé hacerlo, ni tampoco lo ... he llevado a ningún sitio para que alguien lo haga por mí. Y ahí está, convertido en bulto por inútil, estorbando, restando espacio en el cajón al secador nuevo, el bueno, el que sí funciona, el que te airea la melena como un huracán malayo. Pero soy incapaz de tirar el viejo. Aunque no sé para qué sirve un secador que no seca el pelo.

Tampoco sé para qué sirve un portero que no para goles. Es tan absurdo como un columnista que no escribe, o como un belga por soleares, que canta Sabina. Así está Iker Casillas, fuera de sus ídem desde que, en lugar de echarse una pelota a las manos, se echó las redes sociales. Para ser el prototipo del cuarentón desnortado, a Iker ya solo le falta montar un grupo tributo a Los Secretos con los colegas. Pero todos los que teñimos canas hemos pasado por ahí, también te digo: quien más y quien menos se ha sentido alguna vez como un secador estropeado, como un bulto sospechoso. El gol más jodido de parar es el que nos metemos a nosotros mismos. O peor aún: el que nos mete nuestro equipo. Que se lo digan a Alfonso Guerra. En el PSOE se han preguntado para qué sirve un político que ya no hace política. «Para dar por saco», se han respondido, y por eso no lo han invitado a la celebración del cuadragésimo aniversario de la primera victoria socialista. Solo han reculado tras escuchar a Guerra en plenitud de facultades y de sarcasmo: «¿Que yo no estaba hace cuarenta años? Estupendo, habría otros», dijo en Canal Sur Radio. Aunque la verdadera cuestión es para qué sirven algunos políticos que sí hacen política. Esa es más difícil de contestar.

