Ni siquiera un tren digno de altas prestaciones

Que si tren de la bruja, tren indigno, tren de 89 Km/h sin electrificar y tramos sin terminar, o viajeros tirados «en medio de ... la nada»…, en fin, términos que se han utilizado y que parecen bien merecidos a tenor de los acontecimientos sucedidos en la inauguración del tren extremeño.

Lo que quieren los extremeños ahora es un tren digno, que no se pare, que no se queme y que llegue a la hora, o que no tenga que tirarse del freno de mano porque no funciona el aire acondicionado en medio de la ola de calor, aunque no debemos olvidarnos y seguir reivindicando un AVE, puesto que lo que nos ofrecen no lo es.

La polémica, lejos de mitigarse, ha provocado más indignación y desconfianza, ya que, en vez de una explicación clara a lo sucedido, se ha tratado de desfigurar a base de explicaciones puntuales en aspectos técnicos concretos. Sin embargo, hay circunstancias, ya expuestas en otros informes y artículos, que marcan el devenir y se hacen más patentes en la inauguración del tren extremeño.

En este momento se trata de un medio de transporte hecho a base de recortes, superposiciones y añadidos, siendo conocido en determinados medios como ‘Frankenstein’. Son 105,6 kilómetros de los cuales el 28% (53,6 kilómetros) se hacen por el antiguo trazado del tren. El tiempo que se emplea es de 1 hora y 51 minutos, lo que implica una velocidad comercial de 102 km/hora.

El tramo entre Plasencia (Monfragüe) y Madrid (Atocha), sin ninguna obra AVE, se hace en 2 horas y 27 minutos, con una velocidad comercial de 101 km/hora. Un profano se preguntaría: ¿y en esto nos hemos gastado 1.700 millones de euros? «Para este viaje no se necesitan alforjas».

La velocidad comercial media del servicio de AV en España es de 222 km/hora, siendo la mayor del mundo. Además, el inter-city Badajoz-Madrid, que discurre por vía antigua, el Talgo que la recorre puede alcanzar velocidades de 200 km/h, frente a los 101 km/hora en la línea extremeña.

En cuanto a las explicaciones que se han dado a los ocho nuevos retrasos producidos en los viajes iniciales, no son aspectos puntuales los que lo han motivado, si no otros de mayor calado como se ha podido comprobar.

Por lo que respecta a un motor de desvío, señalizaciones, caídas de tensión… que cita el presidente de Renfe, no son puntuales, y se deben claramente a la ausencia de pruebas del sistema, inclusive el fallo inicial de envío del Alvia por la vía antigua.

Las pruebas han sido insuficientes o no han servido para mucho. La propia Consejera de Transporte de la Junta de Extremadura decía «que si había dudas, no se debía haber puesto en servicio». Se ha producido una concatenación de averías, reducción de la tracción… con estos trenes. ¿Pero no es el Alvia lo mejor, la joya de la flota de Renfe?

Se conocía que en los talleres de Talgo en Madrid se estaban mejorando 14 trenes Alvia. A Extremadura solo se enviaron dos trenes, estando uno en reserva. ¿Pero disponer de un solo tren en la región para los nuevos servicios no es temerario? Se podían haber evitado estos fallos, como se ha demostrado.

A toda esta situación se añade el señor Táboas, presidente de Renfe, que expone como causas de los retrasos el calor y las pendientes de la línea de Extremadura. Inmediatamente tiene que desmentirlo la secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera, que dice que, con los informes de Talgo, los Alvia están probados en todas las situaciones posibles, incluso con calor sofocante en la línea de Andalucía, y que las pendientes de la línea de Extremadura tampoco son la causa, ya que son incluso más suaves que en otras líneas, puesto que esta se ha diseñado para el paso de mercancías.

Pero, además, en el momento de la inauguración de la línea nos enteramos de que no hay contrato de mantenimiento de la línea de Extremadura. Es fundamental el contrato de mantenimiento para instalaciones que se van a poner en servicio puesto que hay realizar actuaciones previas y de premantenimiento, en el periodo que trascurre desde la entrega de la instalación hasta su puesta en servicio, máximo seis meses. donde se corrigen actos vandálicos y de robos, climatología extrema, asentamiento de plataforma, de señalización…, incluso se ponen a disposición brigadas de mantenimiento, que en este caso se ha reconocido que llegaron tarde y hubo que contratarlas a otra empresa.

Pero no contentos con lo anterior, al señor Táboas se le ocurre decir que para evitar estas situaciones, Renfe revisará los horarios, naturalmente al alza, con lo que la mejora anunciada de tiempos de viaje se esfuma. Posteriormente se ha podido comprobar que las explicaciones dadas por el señor Táboas eran erróneas y demostraba un total desconocimiento de la situación, ya que Renfe ha desistido de modificar horarios, puesto que la puntualidad en los últimos días ha sido del 90%.

Todas son causas fuera de la realidad y sin reconocer ninguna responsabilidad del explotador. La secretaria de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha transmitido el disgusto y enfado del Gobierno, así como la frustración del personal ferroviario, y anuncia posibles destituciones. No soy nadie para señalar el alcance de los ceses, pero convendrá en que hacer el ridículo movilizando al jefe del Estado y al presidente del Gobierno merece más bajas que las producidas hasta el momento.