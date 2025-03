Siquiera este refugio

Este verano, inclemente como pocos que se recuerden, parece que vamos a necesitar un manual de cómo ser extremeños y no morir en el intento. ... Nuestra comunidad, acostumbrada a pasar más bien desapercibida, acapara en las últimas semanas titulares y espacios televisivos de máxima audiencia debido a adversidades de todo tipo. Unas son esperables (las altas temperaturas) e incluso difícilmente evitables (los incendios). Sin embargo, otras, como las inauguraciones prematuras de trenes, resultan totalmente gratuitas. Eso por no hablar del lío para poner nombre a la ciudad resultante de la unión de Don Benito y Villanueva de la Serena, enredo que parece más bien sacado de una novela de realismo mágico.

El periodista Carlos Franganillo se desplaza hasta aquí para hacer el informativo nacional de TVE 1 desde los territorios afectados por los incendios. En su espacio de máxima audiencia muestra la devastación del fuego, la escasez de medios, la desolación de las localidades. La intención es buena, qué duda cabe, pero muchos sectores económicos temen que la imagen que se ofrece al resto de la nación pueda arrojar sal sobre las heridas, disuadiendo a potenciales viajeros de acercarse a nuestra tierra. La información es veraz y contrastada, pero lo que vemos parece sobredimensionar la tragedia, ya que tanto en las Hurdes como en el Jerte y Monfragüe quedan muchos espacios intactos que pueden seguir siendo disfrutados por los visitantes.

El presidente Pedro Sánchez recorre Extremadura a la velocidad del trueno, con un despliegue de medios sin parangón en nuestra historia reciente. Viaja por tierra y aire. No lo hace por mar porque no tenemos. En el helicóptero Super Puma se desplaza desde Madrid hasta los diferentes incendios cacereños. En coche oficial se mueve por la región para inaugurar el AVE y dar el visto bueno a los terrenos que albergarán la futura gigafactoría de baterías de litio. Y, finalmente, el Falcon le recoge para regresar a Madrid en un abrir y cerrar de ojos. Los extremeños, sin comprender tanta prisa, nos quedamos como quien ve pasar una estrella fugaz y continuamos con el calor, los incendios y los demás problemas. Al día siguiente, en el primer trayecto, el tren que era rápido y había sido inaugurado a tanta velocidad comienza a acumular retrasos y dar las primeras averías. Para los anales del sinsentido quedan las palabras de Sánchez, atreviéndose a hablar de cambio climático, con los terrenos calcinados a sus espaldas, tras bajarse del Super Puma y un poco antes de subirse al Falcon. El despliegue de medios y la agenda de infarto también resultan una fea afrenta hacia una región que lleva años sufriendo la precariedad de los transportes, hacia unos ciudadanos que no pueden llegar puntuales a resolver un solo trámite, no hablemos ya de organizar una agenda.

En los emplazamientos de la gigafactoría los políticos sacan pecho y hablan de un futuro esperanzador en el que Extremadura ha resuelto todos sus problemas. Pero los extremeños, cansados ya de tanta promesa y tan poca realidad, no podemos evitar sentirnos como aquellos hebreos del Antiguo Testamento, que nunca llegaban a la tierra de promisión.

Olas de calor, incendios y trenes son asuntos de este mundo. En el apartado de fenómenos extraños tenemos el tema de dar nombre a la futura población resultante de la fusión de Don Benito y Villanueva de la Serena. Dejando a un lado los argumentos a favor y en contra de la unión, lo que sin duda está resultando un caos es la búsqueda de nombre para la nueva población. Como sabemos, los consistorios se vieron obligados a dar marcha atrás en las denominaciones Concordia o Mestas del Guadiana por el rechazo que provocaron entre la población. En un nuevo capítulo de esta historia nos enteramos de que el nuevo nombre elegido, Vegas Altas, ya lo ostenta una pedanía menor dependiente de Navalvillar de Pela. El alcalde de Villanueva de la Serena explica a la prensa, en tono didáctico, que se trata de una población sin entidad jurídica, por lo que el nombre figura como disponible. Escuchándole nos preguntamos qué necesidad había de escoger, entre todos los nombres, el de otra población, todo lo menor que se quiera, pero población, al fin y al cabo. Quienes así obran parecen desconocer el infinito poder de resistencia que pueden llegar a tener los territorios despreciados por su tamaño. No se acuerdan de Viriato y han leído pocos cómics de Astérix, aquellas historias que comenzaban con las frases míticas «Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos… ¿Toda? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste, todavía y como siempre, al invasor». Se olvidan de que los 300 de la pedanía de Vegas Altas van a suscitar todas las simpatías, mientras que los usurpadores serán despreciados por pensar que su tamaño o su régimen jurídico les dan derecho a apropiarse de un nombre.

Aunque algunos parezcan esforzarse en que nos entren ganas de salir huyendo, esta que escribe piensa quedarse en Extremadura casi todo el verano, pese a los tonos rojos y negruzcos de los mapas del tiempo. «Concededme siquiera este refugio, este lugar al sol donde escribir sin culpa», cantó el poeta de San Vicente de Alcántara Ángel Campos. En este refugio leeré, me refrescaré en las gargantas, ríos y pantanos, visitaré lugares todavía desconocidos y recorreré caminos antes no pisados.