Nos están tomando el pelo. Todos. Los que estaban, los que están, los que pretenden volver y los periféricos, con menos valor que precio, que tienen tarifa para cada voto. El circo montado a cuenta de la fallida renovación de vocales del CGPJ es para ... seguir mangoneando en el sistema judicial. Esa es su ansia, esa es su meta, no persiguen otra cosa que seguir metiendo sus zarpas en la Justicia. Sobre el papel constitucional se mantienen separados los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, pero en la práctica, en España, el Ejecutivo asume los otros dos, porque el Legislativo, siempre manso y entregado, –«culiparlantes» con el dedito pegado al botón que le dicen–, legisla lo que llega y como llega del Ejecutivo. Y el Judicial, con una importante cuota de cantamañanas que sentencian al dictado del que los designó, se pliega a los intereses políticos con disciplina monacal. Y no hay más, se están comportando como sinvergüenzas sin vergüenza.

Todo queda muy presentable, muy vistoso, pero al final los tres poderes acaban en uno, en el Gobierno (Ejecutivo), en el que manda el que lo preside. O sea, y por concretar, Pedro Sánchez manda en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, porque mangonea con su designación el CGPJ, Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Supremo y al fiscal general… ¡Pedro Supermán, «Todos somos contingente, pero tú eres necesario»! Y con Rajoy no fue diferente, porque el gran pusilánime no dejó cabo suelto y, posiblemente por esas designaciones, no ha llegado a sentarse en el banquillo. Ninguno da puntada sin hilo.

El Tribunal Constitucional, en una sentencia de 1978, ya alertaba del peligro de que los partidos políticos se inmiscuyeran en la Justicia: «La lógica de ese interés obedece a la lógica del Estado de Partidos, pero no a la lógica del Estado de Derecho». Esto admite pocas interpretaciones. El que tenga la mayor cuota de infiltrados en el CGPJ es el que, a placer, le quita la venda a la Justicia que, según convenga, un día es invidente y al otro ve detrás de las esquinas.

Resulta esclarecedor que las votaciones en el CGPJ se alineen en «progresistas y conservadores», que son las marcas elegidas para los designados por el PSOE o PP. Por supuesto que tenemos jueces y fiscales justos, capacitados, honestos y rigurosos, pero son «tropa» que, al final, queda sometida a lo que diga el «generalato» del CGPJ, Supremo, Constitucional y fiscal general. ¿Quién manda en los fiscales? Dijo un día Pedro Sánchez, con la desfachatez que le caracteriza.

Muchos de los pilares de la Transición fueron improvisados y el tiempo lo está poniendo en evidencia. Los partidos políticos se lo guisan y se lo comen, a placer, poniendo trampas por todas partes para seguir mangoneando y burlando cualquier control a sus desmanes. Son juez y parte, prescinden de la calderilla, pero se reservan la parte del león. Y todavía, por si algo se escapa, se reservan la prerrogativa del indulto particular… Es como darle al lobo la llave del aprisco, pero están abusando tanto, se están comportando con tanta desvergüenza y descaro, que puede haber sorpresas, porque el horno no está para bollos. Ni para más cebollos.