Comenta Compartir

Libertad es vivir donde quieres, es no ser bombardeado, es no tener que huir, es poder seguir unido a tu familia. Hemos visto que la ... libertad no es la frontera fría que nos separa de la libertad de los otros. La libertad, efectivamente, tiene una dimensión negativa: no estar bajo la bota cruel de tiranos como Putin. Y tiene una dimensión positiva: poder mantener los vínculos que nos dan una buena vida. Decenas de miles de europeos se están volcando en la ayuda a los refugiados. Es un síntoma del despertar. Esperemos que este primer impulso dure. Y esperemos que la reacción que se ha producido en la UE y en otras partes del mundo se produzca también en Rusia. Ha habido manifestaciones y protestas en las calles, pero desgraciadamente, Putin todavía goza de un gran apoyo en su país.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY