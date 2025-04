Un año de sinrazón

La evolución del hombre se rige por el conocimiento, el pensamiento y el uso de la razón. Se nos supone cada vez más listos, más ... avanzados y, sin embargo, en pleno siglo que corre nos topamos con acciones humanas incoherentes y primitivas, sin nada que lo evite. Un año de guerra entre dos tierras, una que ataca y otra que solo puede defenderse; entre dos pueblos, uno que vive engañado y otro que suplica ayuda al resto del mundo y que, no negándoselo, dice que hace lo que está en su mano. Supongo que es cuestionable teniendo en cuenta los intereses generales. Todos los estados miembros se rasgaron las vestiduras y la gente de a pie se llevó las manos a la cabeza, pero ya nos hemos acostumbrado, todos, a ver la destrucción en el telediario, aunque todavía nos escueza un poco. Siempre es así.

Al animal llamado Putin lo han tildado de megalómano y no sé cuántas cosas más, pero a nadie se le ha ocurrido llamarlo loco. Así de simple. Las dos acepciones que recoge el diccionario sobre este término se ajustan como un guante al personaje. Dice así: «[persona] Que tiene trastornadas o perturbadas las facultades mentales». «Que tiene poco juicio o se comporta de forma disparatada, imprudente o temeraria, sin pensar en las consecuencias». Si este señor no tiene trastornadas las facultades mentales, que baje Dios y me lo diga. Si este señor no se comporta de forma disparatada, imprudente, temeraria y ya ha quedado claro que no calculó bien las consecuencias de esta guerra que, por cierto, se le está atragantando desde hace tiempo, que baje Dios y me lo diga. Que me diga de paso, donde quedó la evolución humana en cuanto al conocimiento, al pensamiento crítico y el uso de la razón por parte de mandatarios que se creen los dueños de la tierra que pisan y de la que no pisan también. Tanta rabia me da el pueblo ruso que parece bailarle las aguas al loco en cuestión, engañado, eso todos lo sabemos (donde está el pensamiento crítico de la mayoría), como pena me da el pueblo ucraniano dejándose la piel, literalmente, por no perder la integridad de la defensa de su hogar ante tamaña crueldad sin sentido. Qué alguien, entre todos los expertos que estamos acostumbrados a ver en televisión, nos explique por qué nadie le para los pies al abusón. Señores, se predica con el ejemplo, que la vida está llena de lecciones que no se aplican y de tontos que se las creen a pies juntillas, sin preguntarse si tienen razón y por qué motivo.