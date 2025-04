La otra noche cenando en casa de unos amigos, entre bromas y veras el anfitrión sacó un tema inocente que poco más que termina fatal.

Resulta que mi amigo es un gran apasionado del deporte del pedal, no es alcohólico no, me refiero a la bici. Pues bien, cada año se marca un viaje a algún sitio exótico para practicar su deporte favorito y lo hace solo, alguna vez acompañado por alguno de sus hijos, pero normalmente en solitario.

Ingenuamente le preguntamos qué tenía pensado para este año y no sé muy bien cómo terminó hablando de viajes para 'singles'.

¡Qué interesante!, nunca había oído hablar de ellos, aunque imaginaba su existencia. Hoy que hasta la encantadora Ana de Armas liga a través de Tinder, no me sorprende que haya viajes para solteros, así es que me propuse documentarme y cuando llegué a casa el 'Señor Google' me informó de todo.

Me sorprendió la variedad de páginas que lo ofertan y los destinos que se ofrecen en las mismas. Lo primero es definir tu rango de edad, gustos personales e íntimos, presupuesto, tiempo, 'hobbies' y demás mediante la introducción de todas las variables en un exhaustivo cuestionario, la organización selecciona el selecto grupo de WeRoaders (ruteros como tú) afines a tus gustos y coincidentes en deseos. A continuación, os pondréis en contacto mediante mails y grupos de WhatsApp, para que vayáis «intimando» antes y cuando llegue el ansiado momento del encuentro ya conozcas qué le gusta y qué detesta la otra persona. Dicen bien claro que no es un sitio de ligues, pero me temo que una vez que sales de la máquina de los algoritmos comunes y te ponen en contacto con tus «avatares» lo aproveches para darte una alegría ya que, como dijo el bueno de Homero, lo importante no es Ítaca sino el camino para llegar a ella, y como arrieritos somos, pues eso… en el camino te encontré.

Cómo ha cambiado el tema de las interrelaciones sociales, aquí hay choque cultural (o falta de necesidad) pero conozco criaturas encantadoras tanto en físico como en intelecto que recurren a este tipo de portales para encontrar pareja estable, pasajera, momentánea e incluso anónima y no por ello deja de sorprenderme. Quizás la falta de tiempo, la desinhibición del anonimato de un pseudónimo, la timidez, el exhibicionismo controlado (enseño lo que quiero que vean) empuje a los jóvenes a este tipo de portales que hace que parezcamos cavernícolas cuando alguna sobrinilla te pregunta: «¿Cómo conociste a la tía?, ¿la viste en Instagram?, ¿quedasteis por Meetic?».

Cuando se lo cuentas «flipan» pero a mí me parecen magníficas todas y cada una de las iniciativas virtuales, o a grito pelao, que sean capaces de construir una nueva pareja, feliz, amorosa, pero sobre todo basada en el respeto mutuo.

Sea como fuere, la velada fue magnífica, la cena excelente y los vinos… lo mejor.