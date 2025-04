El síndrome del quijotesco

Comenta Compartir

Que cualquier españolito y españolita disfrutamos de una genética antigua de Don Quijote y el bueno de Sancho, por lo menos lo aceptamos como una ... realidad. Vamos, que hacemos uso y abuso de coherencia. Don Quijote era coherente con su locura, pero en realidad actuaba frente a los molinos de viento como si fueran gigantes, que lo lleva a grande costalazo. Pues mal andamos de coherencia en cabezas pensantes, pues me he dado un paseo en coche, para recuperar carga de batería y el panorama es desolador, desesperante y, sobre todo, desconcertante: on las once y media de la mañana y... todos los molinos de la Sierra de la Mosca, parados como el caballo del retratero. ¿Qué haría don Quijote si viniera? A mí me parece que alguien cavila con el freno de mano echado.

Temas

Cartas a la directora