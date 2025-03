¿Dónde están los sindicatos?

Comenta Compartir

Lideraron los registros de manifestaciones con otras formaciones políticas hace años. Los mismos que se echaron a la calle cuando había otro gobierno callan en ... una situación económica que no se veía desde hace décadas. ¿Qué hacen estos señores sindicalistas?, ¿están replegados en sus guaridas o cuarteles? Desde luego están muy bien regados de millones de euros por sus «asociados» y así no mueven un dedo contra una política económica que cada día nos hace más pobres. Los sindicatos son incapaces de generar confianza en los trabajadores porque estos no sienten que los defiende. Van a lo suyo –el liberado, liberado está– buscando puestos en cargos políticos, entrar en listas electorales.... Estar afiliados a partidos políticos y ser elemento de movilización de ellos a cambio de jugosas subvenciones no dan ninguna credibilidad a nadie que se precie despierto y sin ninguna anestesia política que imponga sus decisiones. La ignorancia de un votante –que es lo que está sucediendo– en una democracia, pone en peligro la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora