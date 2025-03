Ahora Simone

Comenta Compartir

Cómo no me va a divertir la política. Aunque lo que me divierta sea lo accesorio. A Garzón no se le puede echar del Gobierno ... porque es de la parte contratante que Sánchez no controla, pero desprecia en público. Los de la parte de Unidas Podemos son como inquilinos de renta antigua a los que no se puede echar. Una de esas inquilinas es Irene Montero, que, por su cumpleaños (9 de enero), elogió por Twitter a Simone de Beauvoir. En sus textos nos hallamos las mujeres, dice, «en la lucha y en la vida». Y la han puesto verde. Por ser (Simone) poco menos que Ghislaine Maxwell para Sartre. Que menuda mierda de referente. Coño, que es Simone de Beauvoir. Aparte de teorías feministas y segundos sexos, una mujer libre que se acostaba con quien quería. Quizá desgraciada. Como Dorothy Parker o Patricia Highsmith. Como tantas mujeres inteligentes. Me encanta que la política y sus improperios pasen ahora por Almudena Grandes y Simone de Beauvoir.

