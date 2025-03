Sillones gastados

Comenta Compartir

No prestaba demasiada atención a las noticias cuando, entre tanta calamidad, escuché algo, y no es que no fuera también triste, porque lo era, y ... mucho.

En Ucrania, en una ciudad devastada, un hombre busca a su gato con desesperación, he ahí la noticia. Su única salida, solución o salvación es encontrar al animal. Si dijeron qué desastre causó el extravío no lo escuché. Cualquiera puede decir «es solo un gato», y es verdad, no hay nada más insignificante que un gato, ¡hay tantos!, nacen sin control, de siete en siete, en ciudades, en pueblos, en colonias, abandonados a su suerte, destripados en las carreteras, entonces, ¿qué importa el gato de ese hombre? Que se busque otro, pensará alguien, será por gatos, dirá otro. Empecé a cavilar en lo que se esconde detrás de ese titular. Yo tengo gatos y sé que no hay animal más casero. Les gusta trepar a los radiadores en invierno, y calculan, con precisión relojera, las horas de sol en la terraza; si en verano se tumban en el pasillo es porque ahí encuentran el único frescor de la casa. El hombre que busca a su gato quizá perdió la suya en un bombardeo, el gato se asustaría y escaparía por el boquete que abrió la bomba en la pared; o quizá fue un incendió lo que destruyó su edificio, el felino utilizaría una de sus muchas vidas para escapar de las llamas, quién sabe si salió ileso. Quizá ese hombre lo perdió todo en el bombardeo o en el incendio, padres, hijos, hermanos, esposa, casa, y conserva la esperanza de hallar al gato para aliviar la dolorosa soledad, para recordar cómo era su vida hace un año, cuando la felicidad consistía en el pasar de los días, cuando ignoraba que su vida imperfecta era perfecta y la dicha residía en ver un partido de fútbol sentado en su sillón preferido, cuando tenía casa, quizá tomando una cerveza, quizá con el gato enroscado sobre su barriga, la mejor cama para un gato; recordará, tal vez, cómo ese gato llegó a su vida y se convirtió en uno más de la familia, cuando tenía familia; se acordará del gato trepando a los lugares más inverosímiles, el frigorífico, cuando tenía una cocina con electrodomésticos; o subido al aparato del aire acondicionado, cuando las paredes de su casa eran sólidas para anclar o atornillar una máquina; o escondido detrás de los libros, cuando los libros acumulaban polvo en una estantería; o encaramado al marco de la puerta de cualquier habitación de la vivienda; cuando los términos dentro y fuera referidos al hogar tenían un significado relativo. Cuando tenía casa. Quizá. La noticia era escueta, no proporcionaba más datos ni otra información acerca de las circunstancias del hombre, si había sido evacuado de su ciudad, o era su casa la que había saltado por los aires. Ojalá que el gato encuentre al hombre, y que el hombre esté dentro de una casa, que en la casa haya un sillón gastado, que el hombre se acomode y que el gato pueda trepar a su regazo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión