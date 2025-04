Comenta Compartir

Se ve buena gente Alberto Rodríguez. Si pegó o no pegó a un policía, pues eso es (ha sido) cosa de los jueces. Si la ... sentencia le hizo perder el escaño, pues cosas que pasan en un mundo con normas. En 'Salvados', le preguntaron por el clasismo en el Congreso. Por cómo ve alguien de clase obrera llegar a esas esferas de poder. Piensa que ahí hay gente que nunca ha puesto el despertador. La pompa. Su Señoría. Excelentísimo. Anacrónico. Viejo. Y como ejemplo de todo eso dice que a veces, «ojo», hay alguien que mueve la silla a la presidenta. «Son cosas, yo diría, que medievales». «Yo no necesito a nadie que me mueva la silla». No se le ocurre que es un hombre. Las mujeres ya nos sentamos solas, pero en un mundo civilizado (y no medieval) nos siguen ayudando a sentarnos y a levantarnos. Un marido. Un señor que vaya con nosotras. Un camarero. Cada vez me gusta más lo medieval. Como a Le Goff, me parece un periodo luminoso y lleno de risas.

