HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes 11 de agosto en Extremadura?
Editorial

Un silencio de muerte en Gaza

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:09

No será necesaria la «investigación independiente» que reclama el secretario general de Naciones Unidas sobre el asesinato de seis periodistas en un ataque directo a ... la tienda de campaña en la que vivían y trabajaban en Gaza. El ejército israelí confirmó que dirigió el bombardeo contra Anas al-Sharif, corresponsal de Al-Yasira de 28 años, al que reiteradamente había señalado como «terrorista». Después de terminar con su vida y las de Mohamed Oreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohamed Naufal, Moamen Aliwa y Mohamed al-Kaldi, las fuerzas de ocupación esgrimen supuestas pruebas de vinculación con Hamás que resulta imposible verificar. Al dolor de las familias de los asesinados, a la orfandad y el miedo de sus compañeros que se saben también objetivos, Israel añade el descrédito de la memoria de sus víctimas. La ofensiva contra la Franja que ya dura 22 meses ha matado a 242 informadores, según la ONU; más que todos los que cayeron en las dos contiendas mundiales, Vietnam, Irak y Afganistán. En vísperas de una campaña redoblada, la eliminación de los testigos, de los ojos y oídos para los medios que tienen prohibido el acceso, extiende sobre el territorio un silencio de muerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  3. 3 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  4. 4 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  5. 5 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  6. 6 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  7. 7 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  8. 8

    Plasencia, la ciudad que arde de madrugada
  9. 9 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  10. 10 Muere un joven de 22 años en Jaén por golpe de calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un silencio de muerte en Gaza

Un silencio de muerte en Gaza