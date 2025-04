Ni en el siglo XXIV

Comenta Compartir

Le ha dicho el rey Juan Carlos a Carlos Herrera que claro que quiere volver. Que está esperando las circunstancias. Que no se genere ninguna ... inestabilidad a la institución, a Felipe IV. Solo se me ocurre una muerte, Dios no lo quiera, para que pueda volver sin que los de siempre den por saco. Y ni así. Suena como lo de Guillermo de Orange retirando de la circulación la carroza dorada (con escenas de esclavitud) hasta que se haya hecho «un profundo ejercicio colectivo que permita a todos los ciudadanos sentirse iguales, incluidos los descendientes de los que no fueron libres». Qué chispa más utópica. Como Gene Roddenberry cuando iban a hacer 'Star Trek. La nueva generación' (1987) y se le metió en la cabeza de genio creador de esa ficción que en el siglo XXIV la humanidad había resuelto todas sus luchas. Los guionistas se llevaron las manos a la cabeza (30 se fueron). Si no hay problemas, no hay historia. Tampoco hay vida. Ni en la Corona.

Opinión HOY