Siente usted un covid a su mesa

La Navidad ha venido mientras los cielos se desploman en un rotundo «agua va». Nostalgia de infancia pespunteada de ausencias. Familias desdentadas por el dichoso ... covid que no cesa. El Rey, bromista él, pide a los políticos que piensen en los ciudadanos. Muy bueno Majestad, aunque equivocado de fecha: aún no es 28. Los del nunca jamás, aculados en su infantil impertinencia, le recriminan que no se haya ciscado en su augusto padre, mensaje de navidad del ya no Podemos bueno y qué. Llueve y llueve. Bendición de campos que sabe a navidad. No os comáis las mascarillas. O escaparos a cualquier palacete del patrimonio nacional en donde podréis caminar libres de bozales e incluso invitar a algún amiguete, como el reyecito al que los jardines de Moncloa se le han quedado pequeños. ¿Patrimonio nacional?, pues eso. Vamos Bego, al aeroplano.

Cuando yo era un zagalón –ayer mismo–, el padre Llanos –hoy en la sacramental de los grandes olvidados– ideó una ingeniosa campaña de navidad con el reclamo publicitario de «siente usted un pobre a su mesa»; posteriormente he oído a algún político arremeter contra aquello tomando como textual lo que era un simple e ingenioso eslogan. Se trataba de conseguir recursos, alimentarios y de los otros, para paliar la gazuza de los más vulnerables en un tiempo en el que aún no se habían inventado los bancos de alimentos. Y ahí andábamos todos, megáfono en mano, dando guerra por toda la ciudad, jugando a remediar ante la mirada desdeñosa de los que, ya entonces, no hacían nada, pero opinaban mucho. Siempre hubo 'tutólogos', de esos que saben exclusivamente de todo, en esta España nuestra. Pero este año se nos ha sentado a la mesa un canalla sin invitación, y con mucha hambre, dispuesto a zamparse cuanto pille. Y es que otra vez el covid ha venido, nadie sabe cómo ha sido, con vacuna o sin vacuna, más chulo que un ocho y dejando en evidencia a virólogos, expertos, sabelotodo, charlatanes, politólogos e incluso tertulianos. No contaba el infeliz con la perspicacia del gran timonel que inmediatamente cayó en la cuenta de que sin mascarilla no hay salvación. Para cualquier otra cosa encomiéndense a sus Vergeles locales, y que Dios reparta suerte. Pero es Navidad y casi al borde del «noche de paz», cuando ya Europa andaba con el borrador en la mano, llegó la buena noticia. Por fin. Yolandita de Siena haciéndole ojitos a Garamendi y guiñándole a los sindicatos, había conseguido lo imposible: reformar la reforma laboral con una manita de blanqueo para que toda la reforma quedara sin reformar. Por supuesto de manera sostenible, resiliente, ecológica y transgénero. Nunca pudo soñar Fátima Yáñez un triunfo tan completo. Pero bien. Muy bien. La ley que creó tres millones de puestos de trabajo sigue vigente, aunque haya habido que dar vaselina a los sindicatos devolviéndoles el gran negocio de los convenios colectivos –marchando otra de gambas– y cambiando el nombre a la contratación temporal. Pero es Navidad y la seño está contenta. Madre a la puerta hay un niño. Este año se nos ha sentado a la mesa un canalla sin invitación, y con mucha hambre, dispuesto a zamparse cuanto pille

Opinión HOY