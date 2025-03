Siempre es verano azul en la pedanía

Comenta Compartir

Cuando me toca hacer reportajes en alguna pedanía de Badajoz, aparco y veo por sus calles a los viejinos en bici, esto siempre me da ... paz. Como se sabe, estos poblados de colonización se crearon artificialmente a mediados del siglo XX para ensanchar esa gran despensa de España que es el campo y que por entonces se estaba transformando en un regadío que había que atender. Para arrancar, a las familias les daban varias hectáreas, gallinas y alguna vaca. Supongo que una bici era un lujo. Valdebótoa cumplió medio siglo en 2008 y yo entrevisté a Juana, la primera colona que nació allí. Me contó que cuando la madre se puso de parto un vecino fue en bicicleta a avisar a su padre. Lo interesante es que nació en casa porque la ambulancia llegó tarde, pero yo me he acordado de esa bici al leer la noticia de que en Gévora –tan plana como Valdebótoa, Villafranco, Sagrajas, Balboa, Alcazaba, Alvarado o Novelda o muchos barrios de Badajoz–, han tenido que montar una campaña tirando de los padres para que los niños vayan en bicicleta al colegio. Eso sería lo normal, pero ha habido que diseñar un plan para hacer ver a los adultos cuál es la mejor opción y por qué.

Seguramente aquel labriego fue en bici a avisar al padre de Juana porque no tenía coche, quad o una moto de enduro, vete a saber. Pero lo cierto, como decía al principio, es que hoy en las pedanías es común ver a personas mayores pedaleando por muchas razones. La primera que se me ocurre porque sale de natural. No creo que haga falta convencer a los niños y niñas que este lunes fueron al cole en bici para que repitan todos los días. Pero sí comprobar en un par de semanas qué queda de la ilusión que ha prendido hoy y llamar a los padres desertores a una tutoría si fuera preciso. Y si hay que darles una bici a ellos como a sus abuelos le dieron dos gallinas y una vaca, pues se les da.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY