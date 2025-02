Siempre pagamos los consumidores

Comenta Compartir

¿Por qué la cerrazón de la plataforma que no está representada en el comité de seguir adelante con la huelga? Esto sucede mientras el ... resto de los transportistas, taxistas y otros trabajadores que se les habían unido se desvinculan de ellos y aceptan las condiciones que les ha presentado la ministra del área. Si las razones son las mismas, por qué la mayoría de los trabajadores han llegado a un acuerdo con la representante del Gobierno, ¿qué es lo que pretenden? No es la primera vez que una plataforma aprovecha alguna cuestión de su propio interés para conseguir otras cosas que no son las que convienen a todos. Por esa regla de tres yo, como consumidora, también quiero que se reúna conmigo y con mis vecinas, no ya la ministra; sino el presidente del Gobierno de España, ya que, al fin y al cabo, siempre pagamos los mismos: los consumidores que pagamos los platos rotos de las consecuencias de las pandemias, de los fenómenos naturales; ya sean volcanes o nevadas, y cómo no, de una guerra que asola a un país y pone en jaque al resto de los países europeos. Somos los consumidores los que seguimos pagando gasolina, la subida de precios como consecuencia del paro y la falta de suministros que ustedes han generado y, además, somos los arregladores de todo lo que les ocurra a todos los empresarios y autónomos que, cuando sus ganancias están muy por encima del currito diario, no repercute en la bajada de precios que favorezca nuestros bolsillos.

