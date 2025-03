Sí... pero no

Comenta Compartir

No señor Kipling. No. Sus versos del poema 'Si...' no están escritos para esta España en que vivimos. Su poema está pensado para un pueblo ... flemático dentro de las anchurosas fronteras de un imperio cohesionado. No es el caso. Aquí lo poco que queda lo hemos parcelado y los tontos de turno creen que la gaita o la flauta tienen vida independiente, mientras el director de orquesta deja que cada uno vaya a su son y todo sea un puro desafino. ¿Cómo voy a guardar la cabeza tranquila si a mi alrededor no hay cabeza? Un ejemplo: se reúnen los 17 más uno y descubren que hay que llevar mascarilla. Y luego cada uno a su bola. Aguanto, sí, que me pinchen una y otra vez, pero con ello solo ¿llegaré a ser un hombre señor Kipling? Me temo que no, porque, muy al contrario que en una de sus estrofas, desprecio desde lo más íntimo de mí las dudas que ellos tengan y su incapacidad de dar unas normas coherentes para toda la nación, mientras aquí con gran fatiga escuchamos la mil formulas médicas salidas de los labios de 40 millones de españolitos. Con este desbarajuste resulta imposible hacer realidad los maravillosos condicionantes «si» de su poema. Aunque, desesperadamente, en un último recurso, trato de marchar junto al Rey a mi paso y mi luz, agarrándome a la Constitución y a la grandeza de nuestro pueblo. No sé dónde llegaré, quizás sobreviva y salve algún trasto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión