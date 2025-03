Sesión de control ante el juez

Las sesiones de control por los escándalos que sacuden al Ejecutivo de Pedro Sánchez se han trasladado esta semana de algún modo al Tribunal Supremo ... y a los juzgados de la Plaza Castilla de Madrid, donde han declarado Víctor de Aldama, Koldo García y Begoña Gómez. Tres nombres propios muy vinculados por diferentes causas al presidente del Gobierno que le han marcado la agenda pública, con testimonios que lastran su empeño por retomar la iniciativa política y a la espera de las comparecencias en próximos días de su hermano David y del fiscal general del Estado.

En el caso de la presunta trama corrupta, no deberían ser minusvalorados los indicios que señalan al exministro José Luis Ábalos como supuesto autor de cuatro delitos, a pesar de su comprensible esfuerzo autoexculpatorio y de la reiteración en las acusaciones lanzadas por el empresario con una aparente falta de solidez en algunas pruebas. La sucesión de graves imputaciones vertidas por el «nexo corruptor» contra Ábalos y su exasesor Koldo, a quienes sitúa como una especie de recaudadores de una caja B del PSOE y destinatarios de comisiones a cambio de adjudicaciones en contratos públicos, no sólo recuerda que debe prevalecer la verdad judicial al final del camino. Refleja la nula catadura de unos sospechosos enredados en presuntas entregas de miles de euros a tocateja, mordidas, chalés comprados con dinero de origen presuntamente ilícito y «pisos para encuentros con señoritas», entre otros pasajes que describen la bajeza de sus andanzas. En el caso de Koldo, se añade un incremento patrimonial de 1,5 millones en apenas dos años que el interesado no pudo explicar «de cabeza» en el momento al magistrado.

No conviene olvidar que el día en que Aldama ponía el ventilador, estrategia que le ha permitido dejar la cárcel, la Guardia Civil detenía a sus testaferros por el fraude de los hidrocarburos que le había llevado a ella. Flaco favor hace al Gobierno que personajes como él se hayan adentrado con tanta facilidad hasta la misma cocina. Es difícil para el Ejecutivo negarle cuando se ha presentado como su representante en el polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela en Barajas, mediara en el rescate de Air Europa y se mensajee con ministros. Hasta que los partidos no destierren la turbia figura del conseguidor, detonante de algunos de los mayores escándalos de corrupción –'Gürtel', '3%', 'Púnica' o 'ERE'– y auténticas 'máquinas del fango', el sobresalto estará casi asegurado.