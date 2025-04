Seguros de salud privados

Desde hace unos años el consejo rector de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte utiliza los teléfonos de sus socios para hacerles llegar ... la posibilidad de contratar un seguro médico privado, que nada tiene que ver con los objetivos ni pasados ni actuales de nuestro cooperativismo, que sigue teniendo en su núcleo la unión colectiva y solidaria de nuestro trabajo para obtener mejores resultados para nuestras familias y nuestra pequeña sociedad rural.

Hoy esta agrupación sirve de plataforma al negocio de la sanidad privada en perjuicio de la sanidad pública, pues el avance de los seguros privados mina nuestro servicio público de sanidad universal y gratuita. Es una irresponsabilidad que costará lágrimas futuras. Cuesta entender que desde la presidencia y el consejo rector se nos ofrezca esto como un servicio a los socios. ¿Cuáles son los argumentos que para abrir la puerta de la Agrupación de Cooperativas al lucrativo negocio de las empresas buitre de los seguros privados sanitarios? ¿Qué se ha negociado con estas empresas? ¿Qué tiene que ver nuestra agrupación rural con las empresas que hacen negocio con la salud de las personas? ¿Somos las 4.000 familias que componemos la agrupación un apetitoso bocado para estas empresas?

Me he dirigido a nuestro presidente en varias ocasiones y he tenido la callada por respuesta. Añadamos falta de transparencia a este enfoque que consiste en vendernos desde nuestras cooperativas rurales, un seguro de salud privado, que conduce a que nuestras vidas estén en manos de enormes aseguradoras que están haciendo el negocio más lucrativo del mundo. Enhorabuena por la participación de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte en este expolio.

Los socios que quieran tener un seguro privado no necesitan a la Agrupación de Cooperativas para contratarlo. La pregunta entonces es pertinente: ¿alguien saca algo de esta promoción que se hace desde nuestra asociación?