¿La unión bien vale una concejalía?

Se atribuye al hugonote Enrique de Borbón, rey de Navarra, la célebre frase «París bien vale una misa» con la que compendiaba su vuelta a ... la obediencia romana para poder acceder al católico trono de Francia, vacante por extinción de la Casa de Valois. Así como en los partidos de izquierda no faltan nunca representantes de sus filiales sindicales, el Partido Popular cacereño viene incluyendo en sus listas a las municipales algún directivo de la Unión de Cofradías Penitenciales. De hecho, varios de sus presidentes han sido concejales. Por ello, en diversos círculos, le añaden, malévolamente, una 'P' más a sus siglas. Es cierto que desde altas instancias eclesiásticas animan a los cristianos a participar en la vida pública, habida cuenta el desplome de los partidos democristianos. No obstante, el Estatuto Marco de nuestra diócesis prohíbe simultanear puestos en las directivas con responsabilidades políticas o sindicales. Y en mi opinión, no es bueno que un colectivo, el cofradiero, en que participan personas de todas las tendencias, se identifique con un partido. Las hermandades deberían ser trampolines para el cielo, no para sinecuras o cargos políticos.

