... y septiembre

Soy tan irremediablemente plasta que todos los veranos, cuando el personal se desparrama por playas y rebalajes, yo sigo dale que te dale dando la ... murga desde este estrado de papel. Pero hogaño va a ser que no. Vuesas mercedes se verán libres de mí hasta que se comiencen a dorar las uvas en la baticola del verano. ¡Al fin una buena noticia! Y es que, este año necesito alejarme un tiempo del día a día, someterme a una cura de desintoxicación y respirar a fondo hasta que los pulmones –y la cabeza– se llenen de aire nuevo. Y he comenzado alejándome sabiamente de Madrid, convertida en ciudad trampa de la OTAN, para alebrarme en el sosiego de la Raia de Portugal en donde me ha recibido la buena nueva de que, al fin, el tren que más pita que anda parece haber comenzado a caminar un cacho, con los retrasos que se quiera, pero abriendo un portillo a la esperanza. Y aún mejor, las autoridades, tan proclives a sacar pecho, incluso la ministra de transportes y no sé cuántas cosas más, han tenido la decencia de frenar a quienes pretendían una vez más ofender a los extremeños con el cuento de nunca acabar y ha principiado haciéndose responsable de una injusticia de la que «todos somos responsable en mayor o menor medida». Cierto, ministra. Todos. Autoridades zocatas, diestras y hasta ambidiestras; estatales, autonómicas y hasta locales tienen una deuda con Extremadura que no se paga con un paseíto en el chachachá del tren Plasencia-Badajoz con parada y fonda en Mérida. Aunque sea una buena noticia. Y será buena cosa que cualquier autoridad que se refiera al asunto comience por pedir perdón a los extremeños por tantos años de desprecios y de ineficiencia. Y especialmente Magdalena Álvarez –«Maleni»– en su día la gran culpable del parón que nos ha llevado hasta aquí. No tenemos AVE, ni pato, ni nada parecido y sin embargo, ya ven, nos ha parecido un buen principio de verano.

Pues, como les decía antes de que el dichoso tren me hiciera descarrilar, necesito alejarme, olvidarme por un tiempo de este desgobierno dedicado a moldear a su conveniencia leyes de plastilina; a descerrajar una por una todas las instituciones del estado; a ningunear a la monarquía parlamentaria hasta límites indignos; a escupir a las víctimas encamándose con los verdugos; a hacerse cómplice de quienes viven en la traición a cambio de su imprescindible plato de lentejas; a esquilmar a la clase media, sostén y víctima del estado cleptocrático; al navajeo de ellas contra ellas y a la vergüenza de ignorar a la niña violada y entonar el «hermana yo si te creo» dedicado a quien al parecer fue encubridora cuando no consentidora; y a contemplar la incapacidad para encajar la derrota, escudándose en argumentos que ofenden a la inteligencia más aturdida. Y a mentir con ocasión y sin ella. Siempre. «Cuando llegue septiembre, todo será maravilloso», cantaba Gelu, bastante tiempo atrás. Ojalá. Pero por si no fuera así, este escribidor necesita airearse. Quedamos para cuando la vendimia. Seguramente.

Opinión