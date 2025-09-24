HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 23 de septiembre, en Extremadura?
Editorial

Separación de poderes

El enjuiciamiento del hermano de Sánchez obliga al presidente y al Gobierno a extremar el rigor institucional en sus pronunciamientos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

La política institucional española se ha visto permeada en las últimas horas por dos episodios judiciales tan previsibles como insólitos. Primero, el lunes, la jueza ... que temporalmente se ha hecho cargo de la causa abierta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, envió a éste a juicio por dos delitos de fraude fiscal y uno contable, falsedad documental y organización criminal. Ayer, la Audiencia de Badajoz avaló la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma y, con ello, la apertura de la vista oral a David Sánchez, hermano del jefe del Gobierno, y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por posible prevaricación y tráfico de influencias por supuesto enchufe laboral. Se trata de dos procedimientos de distinta naturaleza y dimensión –el del pariente de Sánchez sí vincula su estatus con el supuesto beneficio obtenido de su parentesco–, pero que obligaban a los responsables públicos concernidos a mantener una escrupulosa distancia entre las instituciones que comandan en representación de toda la ciudadanía y esas causas que afectan a su entorno personal. Ni Sánchez ni Ayuso, inmersos en su extenuante batalla política, lo han hecho.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  3. 3 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  4. 4 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  7. 7 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres
  8. 8 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  9. 9

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  10. 10 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Separación de poderes

Separación de poderes