Que se sepa quién manda aquí

Nadie imagina un ferial con la gente alumbrándose con las linternas del móvil. Parece obvio que habrá iluminación en la Feria de San Juan y ... la retirada de la empresa adjudicataria que iba a ponernos las luces porque los precios han subido ha servido para encumbrar por un día al concejal responsable. Todo es cuestión de poner más pasta sobre la mesa o de quitar unas cuantas bombillas que nadie cuenta, por eso Coslado ha asegurado en tono épico que la Feria de Badajoz estará iluminada sí o sí. Le ha faltado decir que si es necesario se sube a una escalera y enrosca él mismo cada bombilla.

Pero no todos los contratiempos de la ciudad se pueden salvar con esa soltura dialéctica. Hay cuestiones que la corporación municipal ya no controla. En Badajoz se acaba de suspender el triatlón Puerta de Palma que se iba a celebrar este domingo porque no hay suficientes policías locales dispuestos a trabajar en festivo, otro pescozón al Ayuntamiento para que sepamos quién manda aquí. Habría que saber si falta dinero para pagarles o ganas de organizar los turnos, pero cada vez más cosas pasan por que la Policía Local dé el visto bueno. Hace tiempo que más que un superintendente tenemos un sheriff que si no luce una estrella de seis puntas es porque en esa pechera no queda hueco.

Primero anuló el derecho a la información sobre los sucesos en los que intervienen sus agentes y activó su propio sistema de propaganda, después reorganizó el itinerario de las carreras populares hasta hacerlas aburridas, en el último Carnaval puso nerviosa a la organización hasta el último minuto, esta Semana Santa doblegó al alcalde e impuso la 'levantá' en los veladores y raro será que en la próxima Feria de San Juan no decida el color de las luces de la portada y a qué hora empieza y acaba la fiesta.