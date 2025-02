Sentencia rural

Son las siete de la mañana de un caluroso mes de junio. Salgo de casa con mi toga y mis tacones. Cojo el coche y cruzo el pueblo para ir a trabajar. Me encuentro con los mismos de cada mañana: Josefita yendo a por el ... pan, Emilio abriendo la gasolinera, Encarnita levantando la verja de la carnicería, las vecinas de la calle Ramón y Cajal dando el paseo y los tractores por la circunvalación al cuidado de los olivares. Dejo atrás el cartel de Monterrubio de la Serena en mi intento diario de hacer llegar la justicia a algún otro rincón. Mientras, escucho las noticias de Canal Extremadura, los continuos problemas de la región: subidas de precios, agricultores y ganaderos desolados, escasez de agua para los cultivos, huida de jóvenes en edad de trabajar, bajada de la natalidad y envejecimiento de la población… y a la par, me vienen a la mente las palabras de compañeros de la facultad planeando abrir sus despachos en grandes ciudades, porque claro, ¡cómo me voy a quedar en el pueblo, si eso está muerto!....

Era lo más parecido a sentirse un Don Quijote. ¿Será un despropósito mi idea?, pensaba. No obstante, sabía que no me equivocaría: quería apostar por mi tierra, mi pueblo, y no habría obstáculo que lo impidiera.

Abrí un modesto despacho de abogados en Monterrubio, un pueblo de 2.400 habitantes, de población eminentemente envejecida. A día de hoy, tengo otras sedes en Castuera y Cabeza del Buey. Tengo 32 años, y me encanta disfrutar de los placeres de vivir y trabajar en un pueblo: me gusta sentarme al fresco en la misma medida que asistir a un concierto multitudinario. Con la salvedad de que lo primero lo quiero como forma de vida y lo segundo como complemento. Me quedo con la cercanía de la gente de pueblo, convertir amigos en familia, ver niños jugando en las calles como yo lo hacía, comprar en mi pueblo, disfrutar de sus campos, las ferias de verano y las romerías de pueblo, que son únicas. También asumo las casas vacías, las escasas posibilidades de empleo en el mundo rural, y más de la mujer. Lo asumo y lo combato: hago todo lo posible por que la vida en núcleos rurales, y la empleabilidad de la mujer en ella, deje de ser una utopía y se convierta en realidad.

Planes de empleo y desarrollo local, campañas de visibilización, estrategias de mercado, asociaciones de empresarias y resiliencia. Hay que querer y poder. Estamos rodeados de posibilidades que nos ofrece el mundo rural y agrario y debemos atraparlas y convertirlas en realidades. Emprendimiento, planes de conciliación y medidas de igualdad. Estamos en el camino correcto y confío en que Extremadura, sus pueblos y sus vecinos, se conviertan en un ejemplo de transformación y superación.

Eso sí, si vienes a visitarnos no te extrañes si te dicen «¡chacho agila y espercúdete que nos vamos; no seas burrancano y ponte un chambergo que por la noche refresca y te quedas arrecío. Ten cuidado con las aceitunas que te añugas y como te quedes echangao, hay que jondearte porque faratao no te quiere ni tu madre!»...

Y así, con esencia de extremeños, todos los días de nuestras vidas. Hasta siempre gañanes.