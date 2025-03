Señores concejales

Comenta Compartir

No es infrecuente escuchar a cualquier político defender y a cualquier ciudadano exigir que el gasto del dinero público debe ser escrupuloso, porque es de todos y no da para todo. De hecho, el gasto o mal gasto, mejor dicho, del dinero público es habitualmente un argumento del que la oposición echa mano para lanzar críticas y arremeter contra la gestión del equipo de gobierno de turno. Saben, claro, que es algo que no sé si de verdad preocupa, porque como en otras muchas cuestiones de interés la implicación ciudadana es limitada, pero que en general suele calar, molestar y siempre da para desahogarse aunque solo sea en la barra del bar. Porque acostumbrados ya a movernos más por emociones que por cifras frías, que requieren un esfuerzo por parte de quienes las buscan y otro por parte de quienes quieren conocerlas en profundidad, lo del gasto inadecuado del dinero público es algo que basta con soltar de vez en cuando para azuzar las dudas en esa ecuación cuestionada que conforman políticos y pasta aunque no estén justificadas.

Por eso sorprende que cuando se tiene la oportunidad de hacerles frente, se desaproveche. Esta semana hemos conocido que los grupos políticos con representación municipal que reciben dinero público para sus gastos de funcionamiento no dan cuenta de a qué dedican esos fondos. Al menos, como ha contado HOY, esto sucede en los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Plasencia. ¿Significa esto que no se está haciendo un buen uso de ese dinero? Claro que no. Pero sí que, desde luego, lo que no se está haciendo es una gestión transparente del mismo, porque para eso es imprescindible que se especifique en qué se gasta, que pase por la lupa de los servicios de Intervención y que los ciudadanos podamos tener acceso a esa información.

Siempre cabe el argumento de que la Ley de régimen local no obliga expresamente a ello. Señala que los grupos deben llevar una contabilidad específica de la dotación que reciben y que la pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida. Y se da la circunstancia de que ni quienes están en el gobierno y en la oposición hoy, ni tampoco quienes estaban antes, han tenido el más mínimo interés en pedirla ni establecer la forma y el fondo con que debe hacerse. Más de medio millón de euros entre los ayuntamientos de las cuatro grandes ciudades extremeñas solo esta legislatura.

Y, sin embargo, dar cuenta del gasto de esos fondos debería ser una obligación, sea cual sea la cuantía. No es de recibo que a estas alturas la transparencia que tanto se dice defender no haya llegado a este dinero público. No lo es cuando ese control en el gasto y su justificación detallada se exige desde los ayuntamientos a cualquier colectivo o asociación sea del tipo que sea. Deben acreditar el buen uso de la subvención que han recibido para no tener que devolver el dinero concedido y poder optar a otra ayuda el año siguiente. Por eso es el momento, señores concejales, de que se apliquen el cuento y, con o sin obligación legal específica, en cualquier caso sí ética, justifiquen y hagan público el destino del dinero de todos que reciben.

