Leo una entrevista de Raquel Peláez a Lilith Verstrynge donde esta dice que Teodoro García tiene cuatro años más que ella y no ha escuchado ... ni una crítica a su persona por eso. Demonios, era común señalar la edad púber de Casado y Teo. Ahora hay un señor mayor al que no se puede llamar niñato. Sí otras cosas. En esa kermés pepera que se organiza en Pontevedra, ha dicho Feijóo que no le importa que los ministros hagan turno para insultarle. Una imagen adecuada. Parecen los cómicos de 'No te rías que es peor' haciendo cola para provocar la risa en el concursante.

También dijo que «España no está para ególatras y egoísmos». Anda ya. Gracián en 'El criticón': «La soberbia… topó con España… Parecióle tan de su genio que se perpetuó en ella. Allí vive y reina con todas sus aliadas: la estimación propia, el desprecio ajeno, el querer mandarlo todo y servir a nadie…». Sánchez es el nuevo capitán Acuña de Marquina: «España y yo somos así, señora».

