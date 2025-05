No señor Vara

Comenta Compartir

¿Cómo es posible, señor Vara, que tenga la desfachatez de cubrir la desvergüenza de sus compañeros del Gobierno de la nación por el descalabro ... del tren extremeño diciendo que «...hay un hecho inobjetable: se han invertido 1.700 millones en el tren»? ¿Y qué? ¿Cómo se atreve a justificar tal deslealtad a su tierra, diciendo tal falta de respeto hacia la región que preside? Judas entregó a Jesús por 30 monedas y acabó ahorcándose y usted, tras esa encubierta justificación a tan bochornoso espectáculo, debiera dimitir. No pasa nada señor Vara, cuando hay que aceptar los fracasos. Es cosa de hombres y de políticos honrados. Acepte el fracaso y, por favor, no le eche la culpa a Franco ni al «cha-cha- chá» de Gabinete Caligari. La caradura y el engaño no los tiene el PSOE actual por casualidad como en la canción; le vienen de lejos y lo practican en especial con aquellas tierras de España donde no hay amenazas de separatismos, ni estrategias de viejos criminales. Coja papel y lápiz y se dará cuenta de que incluso esos millones que maneja hacen aún más ridícula y cruel su infantil disculpa. Son una perra gorda comparada con las cantidades y favores que maneja su gente de partido desde el Gobierno para comprar voluntades y votos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director