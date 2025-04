Senado del interés de parte

Comenta Compartir

La próxima elección de Alberto Núñez Feijóo y del vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, como nuevos senadores autonómicos por Galicia representa una decisión ... que responde antes a un interés partidario –dotar al líder de los populares de una plataforma desde la que confrontar con el presidente Sánchez– que institucional; lo que debería primar cuando los designados lo van a ser por el Parlamento de la comunidad gallega y cuando la crisis intestina sufrida hace tres meses por el PP ya forzó el relevo al frente de la Xunta que gobierna la comunidad. No es la primera vez que las formaciones políticas utilizan el Senado para dar salida a cuitas distintas o alejadas de las que han de ocupar a la Cámara territorial, con episodios como la propuesta en su día de Sánchez para que la presidiera Miquel Iceta y el insólito veto posterior del independentismo catalán. Pero que existan otros precedentes de todo signo no solo no exonera a Feijóo del camino escogido para encontrar un estrado en las Cortes desde el que debatir con Sánchez y proyectarse como alternativa. Apela a corregir una instrumentalización que viene confundiendo perniciosamente las necesidades partidarias con las responsabilidades institucionales.

