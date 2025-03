El Senado como cámara de representación territorial

Comenta Compartir

En estos tiempos donde reinan la antipolítica infundada y la poca paciencia de quienes solo se quedan en las frases llamativas, no está de más ... nunca completar, matizar y desarrollar las posturas que se sostienen y defienden. En lo que respecta a la reforma constitucional y, en concreto, a la reforma del modelo territorial, mi posición siempre ha sido clara y ha estado en sintonía con lo que la mayoría de la academia, si no la práctica totalidad, viene diciendo desde hace años. Necesitamos actualizar nuestro marco mínimo de convivencia, la Constitución, para que sus valores, principios y elementos esenciales sigan siendo eficaces y teniendo vigencia, pues la reforma es la mejor institución para la preservación de aquello que se desea mantener en sus aspectos centrales. Lástima que todo intento de acercarse a tan loable intención se haya estrellado contra la aparentemente infranqueable barrera de la polarización y de la crispación en la que parecemos instalados, pero hemos de recordar que la ausencia actual de consenso no es un punto de llegada, sino de partida: los consensos se construyen y se alcanzan con el diálogo y el esfuerzo por el entendimiento mutuo. Y lástima también que a veces se malinterpreten o saquen de contexto las declaraciones de quienes queremos y deseamos ese acuerdo para el mejor porvenir de nuestro país, como quizá ha pasado recientemente con juicios vertidos sobre la institución del Senado en estas páginas. De aquí la siguiente aclaración a modo de desarrollo.

El Senado tiene su justificación en su propia definición como «cámara de representación territorial» en la Constitución. La apuesta del constituyente por una segunda cámara legislativa, abandonando el unicameralismo de la Segunda República, se explica por el carácter territorialmente compuesto de nuestro Estado, donde el poder no solo reside en el centro sino que se reparte en unidades políticas territoriales con autonomía, las comunidades autónomas. No obstante, si analizamos el diseño y composición de esta segunda cámara vemos cómo, sorprendentemente, la mayoría de los senadores y senadoras se eligen por las provincias y en las elecciones generales, no por las comunidades autónomas. ¿Por qué la base es la provincia? En 1978, y con la Constitución ya en la mano, simplemente no se sabía cuántas autonomías iban a constituirse y, además, existía cierto interés en la centroderecha de la UCD por refrenar contramayoritariamente al Congreso primando excesivamente el peso de todas las provincias sin contar con el criterio de población. De aquí que los senadores por designación autonómica sean una minoría en comparación con sus pares de extracción provincial. Cuarenta años después de la entrada en vigor de la Constitución este diseño, como ha puesto de manifiesto la mejor doctrina del derecho público español, debe cambiarse. Si queremos tener una cámara de representación territorial, como yo al menos y humildemente deseo, necesitamos que la misma represente exclusivamente a los territorios que tienen autonomía política, las CC AA, que hoy son las unidades de referencia y de adscripción de la ciudadanía con los diversos proyectos políticos en juego. Se debería avanzar, por ello, hacia un sistema en el que sean las comunidades autónomas (ya sus gobiernos, ya sus asambleas legislativas, o ambos) las que designen la totalidad de senadores, explorándose la posibilidad de que los votos de los mismos se ponderasen en función de la población de cada región. Sin embargo, poca utilidad tendría esta reforma si mantuviésemos al Senado en un nivel de codecisión muy inferior al del Congreso de los Diputados, por lo que tendría también que equipararse el poder y las atribuciones de ambos en lo que a los asuntos territoriales o autonómicos, al menos, se refiere. Así, las iniciativas legislativas que incidan en competencias de las comunidades autónomas (por ejemplo, las referidas al alcance de la legislación básica del Estado) o a su financiación podrían necesitar, para aprobarse, del concurso simétrico de ambas cámaras, esto es, de la que residencia la voluntad general del pueblo español (el Congreso) y de la que lo hace respecto a sus territorios, a sus regiones y nacionalidades (el Senado). De este modo se avanzaría en la cogobernanza y en la asunción de responsabilidades mutuas entre los diversos niveles de gobierno y representación. Repito y reitero: no hay que suprimir el Senado, sino reformar y reforzar su diseño y funcionamiento para que sea una verdadera cámara de representación territorial, tal y como proclama la misma Constitución. No perdamos institucionalidad con discursos fáciles, sino reforcémosla mejorando su funcionamiento, su eficacia y su representatividad. Necesitamos que nuestro Estado autonómico se engrase mejor y encuentre en el nivel estatal su voz y su participación efectiva. Partamos del valor incuestionable de la institución para mejorarla en el camino de una reforma constitucional tan buscada como deseada.

