El Senado y los 21.000 millones

El niño Jesús nació en el pesebre./ En el sitio menos pensado salta la liebre». Mira que lleva uno leído sobre la II República, aquella ... ilusionante, apasionante y modernizante experiencia que acabaría en el más estrepitoso de los fracasos, ay. Por culpa de una veintena de indeseables politicastros, claro. Lo dice Cela, un genio de los grandes, además de escritor excepcional: «Veinte tíos son suficientes para poner un país patas arriba». Les decía que habiendo leído uno lo suyo sobre la República, el otro día, hojeando/ojeando un libro de 3º de la ESO (de uno de mis nietos), en el apartado dedicado a los pormenores, más bien los 'pormayores', de la Constitución de 1931, me saltó a la cara esta liebre: «Desaparece el Senado: las Cortes eran unicamerales». Toma ya.

En verdad, en verdad, les digo que jamás había uno reparado en algo tan relevante, si alguna vez lo leyere. Puñados de páginas lleva uno dedicadas a demostrar que el Senado es un lujo sobrante (no confundir con el «lucro cesante») y resulta que la República ya me lo había dado resuelto. Reparen en que se dice: «Desaparece el Senado» (el 'Senao', según Felipe González). Lo que quiere decir que, habiendo existido previamente, alguna mente lúcida decidió que era innecesario. Supongo que por las mismas razones que yo arguyo: ¿para qué sirve el Senado? Para nada, absolutamente para nada. Bueno, perdón, para colocar a una recua de 'soldados' segundones de los distintos partidos (los 'primerones' van al Congreso, ¿o no?). Es que si al menos el 'Senao' saliera barato. Nos cuesta un ojo de la cara (y la yema del otro): sesenta millones tirados a la calle. Con lo bien que nos vendría ese dinero para la autovía Cáceres-Badajoz, que al paso que vamos, presiento que mis ojos no la van a transitar, ni aunque llegase a los 93 de mi padre (dentro de 22).

Oiga, pero eso no es nada en comparación con los 21.000 millones del ministerio de doña Irene Montero. Hombre, pero no es lo mismo: esos miles de millones tienen una enorme utilidad. Entre otras cosas, sirven para enseñarle a algunas mujeres dónde tienen el clítoris ('clítorix' escribe Juan Luis Cebrián en su novela 'La Rusa', y lo nombraron académico). O para hacer una trascendental Ley Trans, obra cumbre del moderno 'derecho de gentes', a la cual, sin saber por qué, los jueces, que son todos unos machistas irredentos, se la han mandado directamente a la papelera. (A propósito de los 21.000 millones. Fuentes de todo crédito me informan que doña Irene, acostumbrada a las modestas cantidades del súper donde trabajase como dignísima cajera, pidió 21 millones, pero que una mano negra escribió en medio la palabra 'mil'.)

Perdone, don Agapito, pero en lo referente a instituciones sobrantes, superfluas, redundantes, inservibles, se está usted olvidando de los parlamentos autonómicos. De eso ni hablar: los parlamentos autonómicos ni me los toque: son las luminarias de occidente. Las Escuelas de Salamanca del siglo XXI.