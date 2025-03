Semana Santa

Comenta Compartir

Me pasa todas las Semanas Santas. Mi parte racional, la que ronda los sesenta, intenta fingir que este tiempo y sus costumbres no es más ... que un paréntesis en la rutina. Mientras tanto, el poso emocional, haciendo trampas con el tiempo, no puede evitar conmoverse con sus rituales ya sea por cultura, fe o, simplemente, como tributo a una infancia en la que el Domingo de Ramos representaba, sin saberlo, la verdadera puerta de la primavera.

Y me entrego a la pereza, en forma de vacaciones. A la gula, en forma de torrijas. A la avaricia del disfrute o la ira de las prisas. Pero, a poco que recuerde el potaje de Cuaresma de mi madre, o el vestido nuevo –crecedero– que había que estrenar y hasta Ben-Hur y su Technicolor chapucero, enseguida desaparece mi impuesta indiferencia. Claro que la nostalgia no borra todo aquello de lo que renegar. De la tristeza de aquel dogma para el que todo era pecado. De la exaltación del dolor como vía de redención. De la resignación, torticera y desigual, a padecer en este valle de lágrimas en espera de un Paraíso que solo llegará con la muerte. Del «niña no cantes, que está Dios muerto». Y, sobre todo, de la imposición de una fe excluyente que en su superioridad marcaba la única senda posible. Y me pregunto si de la imposición de la «única fe verdadera» no habremos pasado a la total ignorancia de las raíces Sin embargo, es ver una procesión y algo me tiembla por dentro. La música acompasando los pasos de los penitentes. El restallar de los tambores rasgando el silencio de la noche. La cera de las velas, muestra inexorable de que, aunque todo en nada quede, la vida seguirá su ciclo y lo licuado volverá a solidificar. El incienso oliendo a gravedad y misterio. La razón me dice que es solo la impecable puesta en escena. Su mercadotecnia perfeccionada durante siglos. Sin embargo, miro a mis hijos y siento la pena de que no disfruten de esa leve conmoción. Tanta como envidia de su absoluta falta de prejuicios o su casi genética libertad. Y me pregunto si este péndulo no será demasiado oscilante. Si de la imposición de la «única fe verdadera» no habremos pasado a la total ignorancia de las raíces. Si contemplando la Última Cena entenderán que trata de amistad y traición y no de un anuncio de McDonalds. Si los códigos de pertenencia a su tribu no serán las marcas de sus camisas. Si preferirán un desfile de Disney a unos pasos de Salzillo. Si sus santos serán mercachifles del hedonismo y sus milagros codicia y analgésicos. Si era peor la austeridad manipulada que la abundancia embaucadora. Si habremos hecho que confundan la espiritualidad de un pueblo con el olor rancio de quienes, apropiándose de lo que es de todos, quieren ganarlas para su espurio interés y hacer de ellas un símbolo ideológico. Sí, en definitiva, en la negación de la nuestra, no habremos dotado su infancia, la patria machadiana, de valores igualmente etéreos y discutibles.

