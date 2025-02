La semana de la Policía Local

Quien aún no conociera al superintendente, Rubén Muñoz, esta semana habrá visto su foto, conocido su salario y sabido que ha llevado al Ayuntamiento al juzgado para que le pague 252.000 euros por 4.000 horas extraordinarias realizadas entre 2013 y 2017.

Nos hemos ... enterado porque un juez le ha negado la pretensión porque cobra un complemento de dedicación exclusiva. A pesar de ello, la concejala del área, María José Solana, le ha firmado los certificados de horas extras con los que ha acudido al juzgado. Y eso que ha llegado al juez después de que la Intervención municipal estableciera que no le corresponde.

No me dirán ustedes que la cosa no resulta extraña. Tanto estupor ha causado esa sentencia como los vídeos que pasan de teléfono en teléfono con unas impactantes detenciones en la ciudad.

Dos pacenses denuncian haber recibido golpes sin motivo y en uno de esos casos el fiscal pide ya 24 años a cuatro policías locales por entrar en una vivienda de forma violenta, agredir a los ocupantes y presentar una denuncia falsa. Los jueces aclararán qué pasó realmente, pero la sucesión de estas noticias en los últimos días no son buenas para la Policía Local.

Los agentes tampoco tienen su mejor carta de presentación en la presión que han ejercido en los últimos meses y que ha provocado la suspensión de varias actividades. El sindicato que les representa, Aspolobba, dijo primero que la renuncia a prestar refuerzos voluntarios se debía a los impagos de esos turnos extra realizados en 2021 y 2022. Suscitaron la solidaridad de muchos trabajadores, pero esta semana han llevado la reivindicación al extremo al negarse inicialmente a completar los servicios de feria.

Sin agentes en feria

Hasta el martes por la noche, el alcalde no tenía los agentes que necesitaba. Fue entonces cuando cerraron el acuerdo y vimos que no solo querían cobrar su deuda, sino que han aprovechado la presión para lograr una subida salarial.

Me alegro por sus bolsillos y no niego que lo merezcan, pero creo que en este caso no suscitan la misma solidaridad que con los impagos. Menos, teniendo en cuenta el momento de incertidumbre económica para todos. Y menos aún cuando el alcalde, Ignacio Gragera, y la concejala de Policía, María José Solana, se niegan a explicar a los pacenses cuánto va a costar ese pacto a la ciudad, de dónde saldrá ese dinero y cuánto van a cobrar los agentes. Gragera quiere esperar a presentar primero esos datos al resto de sindicatos que, a su vez, pueden echarle en cara que los haya dejado fuera de la negociación. Con este ocultismo no puede decir Cs que haya llegado a regenerar la forma de hacer política.

El pacto para la equiparación salarial con la Policía Nacional tiene un calendario de tres años, por lo que hipoteca al alcalde que salga de las urnas en once meses.

Da la sensación de que Ignacio Gragera ha cedido a la presión de los agentes y de la propia concejala de Policía, María José Solana (PP). Se puede pensar que si Solana ha prestado un apoyo determinante al jefe de Policía en su reclamación judicial de horas extra, ha debido apoyar al resto de los agentes. Esto demostraría que la coalición entre PP y Cs no pasa por su mejor momento.

Quizás Gragera y Solana tengan una explicación para todo, pero el jueves dieron una rueda de prensa en la que apenas dijeron nada. Sí que mencionaron otras negociaciones para subirle el sueldo a todos los empleados municipales.

Pero, ojo, que este pacto no está cerrado y una promesa incumplida puede terminar con el resto de funcionarios copiando el pulso que ha librado la Policía Local en las últimas semanas.