Desde que nos hemos enterado del éxito del experimento de la semana laboral de cuatro días en Reino Unido, quien más y quien menos acaricia ... la idea de que esta propuesta triunfe y se extienda al resto de países y a todos los entornos laborales donde se pueda aplicar. Es cierto que será más fácil ponerla en marcha en aquellos ámbitos en los que se funciona por objetivos y por rendimiento, pero ese primer paso mejoraría la vida de muchos trabajadores e influiría positivamente en los sectores relacionados con el ocio.

Los datos del ensayo son contundentes. De las 61 empresas, más del 90% desean continuar con el nuevo horario de trabajo. Algunas ya han decidido hacerlo de forma permanente y otras han mostrado la intención de seguir estudiando el modelo para pulir detalles antes de convertirlo en definitivo. El experimento británico incluso refleja que los beneficios de estas empresas han aumentado ligeramente.

Los cerca de 3.000 trabajadores encuestados han expresado, por unanimidad, su deseo de implantar un modelo en el que ven reducida la jornada laboral al 80% manteniendo el 100% del salario. Por su parte, se comprometen a realizar en menos tiempo las mismas tareas que tenían asignadas. Los investigadores concluyen que se han reducido el estrés y la sensación de agotamiento, lo que repercute positivamente en la productividad y en el descenso de las bajas laborales. También han disminuido las solicitudes de permisos, por contar los trabajadores con un día para realizar trámites diversos.

En España la noticia está generando bastante interés. Un cambio laboral de este calibre no pasa desapercibido para la población. Frente a los que saludamos la propuesta y la vemos posible y deseable se alzan las voces de los pesimistas, que la consideran inviable en nuestros entornos laborales. Tampoco faltan quienes se aferran a lo que tenemos, como si no pudiera ser modificado, y quienes sentencian que estas polémicas se resumen en la idea de que la gente no quiere trabajar.

En este debate las valoraciones cargadas de prejuicios surgen por doquier. No en vano, la visión de la actividad laboral lleva siglos arrastrando una carga moralizante. En el Antiguo Testamento aparece como una condena: «Ganarás el pan con el sudor de tu frente». Se trata de una imposición divina que las personas honradas e íntegras cumplen sin vacilaciones. El paraíso del ocio y el descanso solo se alcanza después de la muerte. Las religiones y las éticas filosóficas alaban la laboriosidad y critican la inactividad. Así, se suele asociar el trabajo con la virtud y la inactividad con la inmoralidad. La mención del sudor ha propiciado que algunos solo consideren trabajo de verdad la actividad física, cuando sabemos que todas las tareas requieren esfuerzo y especialización, además de tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Ni el trabajo debería ser visto como una condena ni tampoco el ocio debería considerarse un pecado capital.

Sin embargo, también las religiones y algunas teorías éticas han abogado en ocasiones por lo contrario. Siempre me han resultado curiosos algunos pasajes de los Evangelios que nos presentan a Jesús alabando la inactividad y la despreocupación. Hay dos momentos especialmente sorprendentes. En uno de ellos Jesús visita la casa de las hermanas Marta y María. La laboriosa Marta le pide que recrimine la pereza de María, quien se sienta a conversar con al recién llegado mientras ella realiza todas las tareas. Jesús le contesta de manera casi enigmática que María ha elegido la mejor tarea. En otra conocida cita se nos insta a vivir sin preocupaciones y a emular a las flores del campo y a los pájaros del cielo que, sin hilar ni sembrar, obtienen todo lo que necesitan.

A estas alturas de la historia de la humanidad los discursos sobre la entrega de nuestra vida al trabajo deben ser revisados y situados en los contextos que nacieron. Afortunadamente, las condiciones laborales llevan varios siglos en el punto de mira de grandes voces reformistas que han conseguido que en la actualidad denostemos la esclavitud y exijamos entornos dignos, en consonancia con los derechos fundamentales, pese a que este anhelo desgraciadamente no siempre se cumple.

Pero debemos aspirar a mejorar. Si hemos sido capaces de evolucionar desde las condiciones laborales de siglos anteriores a la situación que tenemos ahora, no tiene sentido pretender que se detenga este impulso de progreso. Lo deseable es que exploremos nuevas vías, aprovechemos los avances tecnológicos y consigamos ser productivos y, a la vez, disfrutar de más tiempo para nuestra familia, amigos y aficiones. Es cierto que no todos los trabajos son iguales y en unos contextos habrá que invertir más esfuerzo para alcanzar estos objetivos. Pero lo que no debemos es rendirnos ni actuar cargados de prejuicios. Ojalá la flexibilización y la reducción llegue a cuantos más ámbitos mejor.

El ocio no solo no es algo nocivo sino que proporciona grandes beneficios personales, sociales y también económicos. Es evidente que genera empleo y produce riqueza, además de aportar felicidad. Así que nada de resignarse y esperar a alcanzar la tierra prometida para disfrutar de nuestro tiempo. Mejor saborear también el camino y cobrar al cielo un adelanto. Mejor gozar todo lo posible aquí y ahora.