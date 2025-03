Semáforo invisible en San Roque

Comenta Compartir

Hay un semáforo a la entrada de San Roque, en la avenida Ricardo Carapeto Zambrano con la calle Alfonso XIII de Badajoz, que parece que ... no existe para los conductores ni tiene dueño local. La razón por la que he intentado contactar con su responsable es por el peligro que supone cuando los coches que entran en el barrio a toda velocidad desde el puente del Rivillas se lo saltan sistemáticamente en rojo mientras cruzan niños, ancianos, mamás con carritos de bebés y cualquier viandante. Es un paso muy concurrido y cada día en numerosas ocasiones tenemos que increpar a los vehículos que se pasan el semáforo. Intentando prevenir un fatal accidente, me puse en contacto con el ayuntamiento de Badajoz. El departamento de Seguridad Vial pasó la queja a la Consejería de Fomento y Vivienda, y esta, a su vez, respondió que eso era todavía N-V, competencia del Ministerio de Fomento. Es urgente que se tomen medidas para ese semáforo por el peligro que representa para los peatones. Los coches entran al barrio como si fuese un rally y no los para este semáforo la mayoría de las veces. Lo suyo es que pongan un radar de semáforo o que sea un paso de peatones inteligente. Además, a altas horas de la madrugada los vehículos que paran ahí tienen la música a toda potencia y aceleran exageradamente. Se necesitan más pasos de peatones entre semáforos para esta avenida, que tiene tramos demasiado largos entre semáforos y los peatones cruzan sin paso en el centro comercial abierto de San Roque. ¿Puede el órgano competente de esta vía solucionar estos problemas antes de que ocurra un accidente para no tener que lamentar tragedias evitables?

Temas

Cartas a la directora